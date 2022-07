Oscu: “He hecho un parón en el stream y he decidido dedicarme a la música cien por cien”

El argentino Oscu se dio a conocer como streamer, pero ahora se postula como una de las grandes revelaciones del urbano. Ha dejado las retransmisiones de manera temporal y ha apostado todo a su carrera discográfica, especialmente ahora que cuenta con ese hit global que es Número 1. Sobre su éxito, sus inquietudes y lo que está preparando hemos hablado con el artista en LOS40 Urban.

¿Cómo estás viviendo el éxito?

Estoy bastante contento y siento que me lo estoy tomando más tranquilamente que la primera vez. Ahora estoy teniendo un repunte de éxito. Tuve uno en 2019 y ahora Número 1 explotó y siento que lo agarré con mucha más calma, aunque igual de emocionado. Ahora intento aprovechar el momento y meterle más tiempo a la música.

¿Y el de tus compañeros argentinos? Es una locura lo que está pasando en tu país.

Es increíble porque antes estaba todo muy tranquilo y entonces salieron Tiago PZK, María Becerra, L-Gante...y, de repente, Argentina explotó. También en Chile con Cris MJ. Todo esto es una motivación porque ahora que ha explotado todo se han abierto muchísimas puertas. Es tremendo.

Videoclip oficial de 'Número 1'

Y no hay competencia. Todos forman parte de una especie de hermandad.

Hay muy buena relación entre ellos. Se viene dando de los streams y de las batallas de gallos. En Argentina siempre hubo mucha unión entre los raperos y los streamers. Es muy bueno y fomenta a todo el mundo.

¿Cuándo descubres que quieres dedicarte a la música?

Empecé a hacer música a finales de 2018. Conocí a un par de personas y me di cuenta que quería transmitir cosas con la música. Nos pusimos a hacer canciones, pero fue más como un hobby. Tuve un tema viral en TikTok, pero fue No dijeron nada fue el primer paso profesional importante. Me di cuenta que podía ir en serio y dedicarme a la música.

¿Y cuándo te das cuenta que que tus canciones triunfaban en todas partes?



No dijeron nada empezó a sonar en TikTok. Primero en Argentina y después en México. Pero fue algo más tranquilo. Con Número 1 sí que explotó internacionalmente. Hoy en día el país en el que más se escucha esa canción es en España, duplicando casi a Argentina. Se abrió mucho todo y me di cuenta cuando empecé a ver a todos los influencers haciendo el challenge de esa canción.

Lanzas 'Papeles' con Miranda!, un mítico dúo de electropop. ¿Cómo surge esta idea?

Fue una locura hacer el tema con Miranda!. Me los encontré en un show de Argentina, hablamos un ratito y me cayeron increíble. Después hablamos por Instagram y les dije que me habían sorprendido su forma de ser. La cosa se quedó ahí, pero dio la casualidad que estaban trabajando con mi productor principal. Estuvimos hablando, nos juntamos y salió Papeles.

Rompe con el estilo al que tienes acostumbrados a tus fans.

Sí, pero ojo porque me identifico mucho con la versatilidad. Me sienta bien cualquier género. De hecho, cuando colaboro con un artista de otro género me gusta subirme a lo que hace y me motiva que sea nuevo porque es otro más para el expediente.

Oscu x Miranda! - Papeles (Video Oficial)

También estás metido en el mundo del streaming. ¿Podrías elegir entre esto o la música?

Hace dos meses elegí. Hice un parón en el stream y decidí dedicarme cien por cien a la música. Ahora estoy en otro mood completamente diferente y se nota. Primero en la presión constante que tiene el streamer. Te lo sacas de la cabeza y puedes disfrutar de varios momentos. Y también porque antes sacaba un tema y me despejaba haciendo un stream. Ahora termino un tema y tengo la cabeza en la siguiente sesión.

¿Por qué decidiste hacer ese paréntesis?

Tuve una lesión en la mano derecha jugando al fútbol y tuve que parar dos semanas. Justo explotó Número 1 y lo sentí como una señal de la vida que tenía que aprovechar.

Robleis es otro streamer argentino que se ha aventurado con la música. ¿Habéis hablado?

Hemos hablado y me llevó muy bien con él. Es un capo y ahora empezó a lanzarse con la música a full. No hemos hablado de lo que está pasando, pero sí de la música y de encontrar algo en común para hacer juntos.

¿Con qué artista te gustaría colaborar?

Deseos cumplidos son todas las colaboraciones que hice. Estoy acostumbrado a colaborar con amigos o artistas emergentes con los que me llevo bien. Y por cumplir…trato de no regirme por eso. Trato de hacer mi música y me voy guiando en el momento. Haría canciones con Trueno, Duki y Paulo Londra, pero estoy abierto a todo el mundo.

¿Algún español?

Me gusta mucho Rels B y C. Tangana. También me junté con otros artistas que no puedo desvelar. Estuve en la Bresh con Marc Seguí y estuvimos hablando…

Como streamer seguro que conoces a Ibai Llanos. ¿Viste La Velada del Año?

Fui a La Velada del Año. Había muchos argentinos y fue un espectáculo tremendo. Me gusta el boxeo, pero fue una experiencia increíble verlo en vivo.

¿Y te ves participando?

La lesión que tuve fue en la mano y la tengo sensible, pero podría ser. De hecho, es de las primeras cosas que quiero hacer cuando termine la rehabilitación: empezar a practicar boxeo hasta ver hasta qué punto puedo.

¿Qué música nueva se viene de Oscu?

Estoy haciendo bastante música. Creo que el reggaetón gustó bastante. Gustó demasiado Número 1 y se me hace muy fácil escribir reggaetón. También quiero variar géneros. Estoy acumulando repertorio, pero no estoy trabajando en un álbum ahora mismo. Sí que estoy preparando algo que conecta con todas las canciones y hasta ahí puedo decir.