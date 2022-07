¿Qué ha sido de Michelle Williams, la mayor de las Destiny's Child?

Si te decimos “Kelly, can you handle this? Michelle, can you handle this? Beyoncé, can you handle this?”, seguro que ya sabes del grupo que estamos hablando. Y es que las Destiny’s Child marcó tanto a la generación de los 90s y 2000 que es imposible que no conozcas ninguna de sus canciones.

La girlband compuesta por Kelly Rowland, Michelle Williams y Beyoncé nació en 1990, lanzó 5 álbums de estudios y consiguió infinidad de galardones y reconocimientos, entre ellos, tres premios Grammy (dos a Mejor Interpretación de un Dúo o Grupo R&B y otro a mejor canción R&B, por Say My Name y Survivor, respectivamente)

Tras superar un hiatus de dos años (2001-2003), una década de éxitos y más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo, el trío se separó en 2006 para seguir con sus carreras y proyectos en solitario. Desde entonces, las tres han vuelto a subirse juntas a un escenario en alguna que otra ocasión, como en el Half Time Show de la Super Bowl en 2013 o en la actuación de Beyoncé en Coachella en 2018.

De Beyoncé estamos más que al tanto de sus últimas novedades; de Kelly Rowland también sabemos que sigue muy ligada a la música y a la vida pública: hasta hace poco ha participado en La Voz Australia como coach y actualmente está preparando su quinto álbum de estudio. Sin embargo, ¿qué pasó con Michelle?

Michelle Williams en 2016 durante un acto en la Casa Blanca. / Bennett Raglin/BET/Getty Images for BET

Aparte de su carrera como solista, la mayor de las Destiny's Child ha estado involucrada en diversos proyectos, algunos muy poco relacionados con la industria musical. A continuación te enumeramos algunos de los hitos que ha conseguido a lo largo de estos años:

Canta en solitario

Como solista, Michelle ha publicado cuatro álbums de estudio. Aunque la mayoría se centran más en el género gospel contemporáneo con influencias del soul y R&B, el publicado en 2008 se aleja de todos estos elementos, creando un trabajo que se inclina más hacia la música dance, la electrónica y el pop más comercial.

Heart to Yours (2002)

Do You Know (2004)

Unexpected (2008)

Journey to Freedom (2014). De esta etapa destaca el single Say Yes junto a Beyoncé y Kelly Rowland, que ganó el premio Touch Gospel Music Awards a Canción y Vídeo del año.

Michelle Williams - Say Yes (feat. Beyoncé y Kelly Rowland)

Actúa en musicales y hace apariciones en TV

La artista de Illinois también hizo sus pinitos en teatro, debutando en 2003 con la obra Aida e interpretando al papel protagonista en Broadway. Después le llegó la oportunidad de encarnar al personaje principal también en Chicago y What my Husband Doesn't Know; o conseguir un papel secundario en El Color Púrpura, Fela!, Once on this Island o Snow White Christmas hasta 2019.

Entre sus recientes apariciones en televisión, Williams ha participado en el conocido programa Masked Singer (US y UK) bajo el disfraz de mariposa y saltamontes, respectivamente, y ha protagonizado el drama Wrath: A Seven Deadly Sins Story, película estrenada en abril de 2022.

Publica un libro de memorias

Se cuentan por decenas las entrevistas en las que Michelle Williams ha declarado que, durante su etapa en las Destiny's Child y prácticamente hasta que cumplió los 30, se sentía triste y depresiva sin saber por qué. La presión de la fama, el foco mediático o el éxito son factores de peso que pueden condicionar que la balanza se incline hacia la vida o lo opuesto a la misma.

La cantante cuenta que fue en 2018 cuando su depresión -y ansiedad- se agravó de tal modo que llegó a planear su propio funeral; tenía pensamientos suicidas y se cuestionaba el sentido de su vida, aunque nunca quiso acabar con ella. Este hecho provocó que decidiera internarse en una clínica donde encontró la ayuda que necesitó.

En 2021 publicó su primer libro titulado Checking In: How Getting Real about Depression Saved My Life---and Can Save Yours ('Introspección: Cómo hablar seriamente de la depresión me salvó la vida --y puede salvar la tuya'). En él, relata con todo lujo de detalles los secretos que casi acaban con su vida, habla de la importancia que la fe, su familia y sus amigos ocupan en su vida, y de lo que aprendió cuando comenzó a priorizar su salud mental.

A raíz de este libro, la artista ha creado el Proyecto (y podcast) 'Checking In' con el quiere concienciar sobre la importancia de hacer introspección con nosotros mismos y con los demás.