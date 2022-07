Beret se enfrenta a sus letras: ¿es real lo que dicen sus canciones sobre él?

Beret se ha convertido en uno de los cantautores más reconocidos de nuestra industria musical. El sevillano, gracias a sus rimas, puede presumir de ser uno de los artistas más queridos de la música. Canciones como Cóseme, Lo siento o El día menos pensado ya forman parte de la banda sonora de miles de personas. ¡Y no nos extraña, tiene una capacidad innata para emocionarnos con sus letras!

Para conocer un poco mejor al artista y saber cuánta veracidad sobre su vida hay en sus canciones, Beret ha acudido a los estudios de LOS40. Con su naturalidad característica y una enorme sonrisa en la cara, el joven se ha enfrentado a sus propias letras: ¿es real lo que dicen sus canciones sobre él?

Hemos sacado versos de algunas de sus canciones más conocidas para saber si realmente Beret es tal y cómo se describe. También existe la posibilidad de que una letra que escribió hace años no le represente en este momento de su vida.

Gracias a este contenido hemos conocido muchas facetas del cantante. Por ejemplo, sabemos que siempre llega tarde. ¡Pero por una razón! “Me ha pasado durante mucho tiempo que era el tonto que llegaba antes que nadie. Ahora suelo llegar tarde”, ha empezado diciendo el artista.

Beret ha hablado también de cómo el paso del tiempo te hace ver las cosas de distinta forma: “Me ha pasado que he normalizado algo y con el tiempo se ha pasado y he pensado que era brutal”. También cree que “en algunos aspectos” su vida sí que es increíble: “Tengo la libertad de poder vivir de lo que me gusta. Vengo de una familia que no siempre ha podido llegar a fin de mes y yo valoro bastante lo que tengo ahora. Creo que mi vida ha evolucionado a ser increíble”.

Un consejo para el mal de amores

Beret también ha lanzado a sus fans un consejo para superar el mal de amores: “Desahogarse, pero después no hablar más del tema. Sino creas una semillita en la cabeza donde te preguntas todo el rato por qué han pasado ciertas cosas”. Por su parte, Beret nos ha confesado que a él le funciona salir con sus amigos para desconectar.

¿Se ha cansado de cantar Lo siento?

Lo siento es una de las canciones más exitosas de la carrera de Beret. El tema fue un antes y un después en su carrera. El sevillano ha cantado muchísimas veces esta canción, ¿pero está cansado de hacerlo? Se lo hemos preguntado y esto es lo que ha contestado:

“Me he cansado, pero por aburrido. No me provoca ningún estímulo cantarla. Pero porque la he cantado muchas veces. Pero le tengo mucho cariño a esta canción. La saqué y fue increíble”

¡Dale al play y disfruta del contenido completo!