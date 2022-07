Lewis Hamilton, Serena Williams o Novak Djokovic: 7 deportistas veganos que arrasan en lo suyo

Hay quien piensa que si no comes productos de origen animal no tienes la suficiente proteína. Pero los especialistas lo desmienten: la alimentación vegana bien planificada es saludable, nutricionalmente adecuada, y beneficiosa para cualquier etapa de la vida, según la American Dietetic Association. Y la demostración palpable son los deportista de élite que, desde hace años, siguen una dieta estrictamente basada en productos vegetales. ¿Quieres unos ejemplos? Seguro que conoces los nombres de la mayoría… y sus logros deportivos.

Lewis Hamilton

El piloto de F1 Lewis Hamilton es vegano. / Clive Rose/Getty Images

El piloto británico de Fórmula 1 se hizo vegano hace ya seis años, en 2016. Desde entonces, Hamilton se ha convertido en una abanderado por la causa de la defensa de los animales y el medio ambiente. Ha criticado duramente actividades como la tauromaquia y ha detallado todas y cada una de las cosas que hace en su día a día para tratar de reducir al mínimo su huella de carbono. Sus casi 30 millones de seguidores en Instagram están muy familiarizados con los mensajes que promueven el veganismo, así como con las publicaciones protagonizadas por su perro, Roscoe, quien es también una auténtica estrella.

Patrik Baboumian

A Patrik Baboumian tampoco le hace falta comer productos de origen animal para estar así de fuerte. / Ollie Millington/Getty Images

Es posible que su nombre no te resulte tan familiar como el de Hamilton. Y sin embargo, Patrik Baboumian es uno de los hombres más fuertes del mundo. Así lo han atestiguado sus sucesivos récords en los campeonatos que buscan al mayor forzudo de la Tierra. Vegano desde el lejano 2001, este alemán de orígenes iraníes y armenios ha promocionado activamente la dieta basada exclusivamente en plantas como la mejor manera de aumentar la fuerza y la resistencia en cualquier tipo de deporte. Nadie diría que le faltan proteínas en sus músculos.

Venus y Serena Williams

Las hermanas Williams son otras de las deportistas adeptas al veganismo. / Frazer Harrison/Getty Images

Son dos de las mujeres más famosas y laureadas de la historia de la raqueta. Las hermanas Williams son, también, abanderadas del veganismo. En 2011, Venus fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que la impulsó a buscar una manera de poder mejorar su salud y mantener el nivel de su tenis. Siguiendo el consejo de su hermana Serena, cambió radicalmente su manera de vivir y logró reducir los síntomas de su enfermedad. "Siendo vegana alimento a mi cuerpo de la mejor manera posible. No solamente me ayuda en la cancha, sino que siento que estoy haciendo lo correcto para mí", declaró tiempo después.

Novak Djokovic

Novak Djokovic, ganador de Wimbledon 2022, también sigue una dieta vegana. / ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

El tenista serbio, actual número 1 del mundo, ha confesado que buena parte de su buen rendimiento se debe a su dieta 100% vegetal. Su decisión no vino provocada, en un principio, por una concienciación por el medio ambiente o los derechos de los animales, sino por su propio bienestar: Djokovic sufría de náuseas y dolores a causa de su intolerancia al gluten y a la lactosa, lo que le llevaron a probar una nueva manera de alimentarse. Ahora se muestra convencido, también, de que es la mejor manera de contribuir a un futuro más sostenible. ¿Una curiosidad? Su rival en la reciente final de Wimbledon, Nick Kyrgios, también es vegano.

Morgan Mitchell

Morgan Mitchell, atleta de los 800m, es vegana. / Mark Metcalfe/Getty Images

Es una de las más reputadas atletas australianas. Morgan Mitchell comenzó en las carreras de velocidad de 400m, y después se especializó en las de 800m. A raíz de ver un documental sobre el trato que reciben los animales que acaban en el plato, decidió no volver a participar de ello nunca más y compartirlo con todos sus seguidores. Una decisión que no sólo no ha afectado a su rendimiento como atleta, sino que, según ella, ha potenciado más sus puntos fuertes en la pista.

Héctor Bellerín

Héctor Bellerín es uno de los futbolistas españoles que ha admitido ser vegano con total naturalidad. / David Price/Arsenal FC via Getty Images

Cada vez son más los futbolistas de las ligas más importantes del mundo que dan el paso a una vida vegana. Uno de los que más han hablado de ello en entrevistas es el barcelonés Héctor Bellerín, defensa del Arsenal inglés. "Si esto sirve para que mucha gente hable de la dieta vegana y de estar más sanos, bienvenido sea", ha declarado. Además, Bellerín asegura que desde que dejó de incluir alimentos de origen animal en su dieta se siente "más preparado y mejor". "Si hablamos de proteína, hay muchas cosas que puedes comer, como las legumbres, que tienen muchas propiedades", ha explicado.