Aitana dice no a volver a ‘Operación triunfo’ y da una razón de peso

Aitana ha estado este viernes acompañando a Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá en el final de temporada de Anda Ya!. En el morning de LOS40 ha hablado de todas las novedades relacionadas con su carrera y ha aprovechado para anunciar su canción junto a Emilia y Ptazeta. La cantante nos ha regalado varios momentazos durante su intervención, pero ella también ha sido sorprendida por nuestro equipo. Mucha atención al mensaje que ha recibido de una persona muy especial que formó parte del programa que le cambió la vida.

"Aitana, cariño, en estos cinco años la de cosas que has conseguido y lo orgullosos que estamos de ti. Felicidades por todo lo conseguido, por todo lo logrado, por todos los triunfos y porque eres una persona maravillosa. Un besito muy grande de toda la familia de Operación triunfo", le ha dicho Noemí Galera, la directora de la Academia, en un mensaje que ha escuchado la artista en pleno directo.

Pero no ha sido la única. Roberto Leal, el presentador de OT, también ha querido acompañar a Aitana en esta cita tan especial, dedicándole unas palabras que han emocionado a la cantante: "Soy una persona que ha vivido contigo una de las experiencias más bonitas de su carrera, una persona que te admira muchísimo, que se alegra de cada éxito tuyo y que se alegra de verte rodeada de gente tan bonita y que te apoya tanto. Soy una personita más que siempre va a estar ahí para lo que necesites. Un beso enorme y a seguir triunfando porque cada éxito tuyo también es parte de nosotros".

¿Repetir en 'Operación triunfo'?

Con estos mensajes de Noemí Galera y Roberto Leal, Aitana no lo ha podido evitar y se ha puesto muy nostálgica. Al final, escucharles la ha transporado a otra época de la que tiene unos buenísimos recuerdos y no ha dudado en recalcar lo bonito que fue su paso por Operación triunfo. Sin duda, una experiencia maravillosa, aunque ha aclarado que no repetiría y ha dado una razón de peso.

"Muchas veces me dicen si repetiría y no repetiría porque son cosas que se viven una vez en la vida y te las llevas con el mejor sabor", ha afirmado la cantante de Formentera. "Seguro que si lo repites no va a ser igual. Seguramente esté bien y también sea una bonita experiencia, pero lo que yo recuerdo fue tan bonito que no quiero cambiarlo".