5 datos sobre Cosmo Jarvis: el protagonista de ‘Persuasión’ de Netflix

Persuasión ha llegado a Netflix. La obra de Jane Austen ha vuelto a ser adaptada al cine. Esta vez de la mano de la directora Carrie Cracknell. ¿Y quién es la protagonista? Nada más y nada menos que Dakota Johnson.

Teniendo en cuenta el éxito que están teniendo los dramas de época en la plataforma, no nos extraña que haya decidido adaptar esta novela de Austen para contentar al público que se ha enganachado a Los Bridgerton, Emma o Enola Holmes. ¡La época victoriana está de moda! Es verdad que en Persuasión, al igual que en las obras citadas, se han tomado algunas licencias respecto a la obra original. ¿El motivo? Adaptar la historia a los tiempos actuales.

Dakota no está sola en esta entrega. Su personaje Anne Elliot tiene que lidiar con el Capitán Frederick Wentworth, interpretado por Cosmo Jarvis. Para que conozcas un poco mejor a este actor, te dejamos cinco datos sobre él para que no le pierdas la pista. ¡Y es que seguro que lo vamos a seguir viendo!

Cosmo Jarvis en 'Persuasión' / Netflix

Cosmo Jarvis: fecha y lugar de nacimiento

Cosmo Jarvis nació el 1 de septiembre de 1989 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Vamos, que tiene 32 primaveras. Aunque sea estadounidense, su familia es de ascendencia armenia. De ahí ha heredado esa belleza exótica que tanto gusta.

Pero se crio en Devon, al sur de Inglaterra. De hecho, el se siente más británico que americano. No le juzgamos.

Experiencia en ficciones de época

No es la primera película de época que hace Cosmo. Ni mucho menos. En 2015 su rol de Sebastian en Lady McBeth hizo que se metiese a la crítica en el bolsillo.

En la película, dirigida por William Oldroyd, compartió protagonismo con la actriz Florence Pugh.

Cosmo Jarvis en el Photocall de 'Funny Face' en 2020 / Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images

No tiene redes sociales

Algo que llama la atención de Cosmo es que no tiene redes sociales. El actor, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, no tiene una cuenta de Instagram donde sus seguidores y seguidoras puedan ver lo que hace.

Un músico excelente

Cosmo lleva toda la vida escribiendo canciones. Comezó con doce añitos cuando sus padres se separaron. Le ayudó a expresar sus sentimientos y a entenderse a sí mismo. De hecho, siendo tan solo un adolescente, dirigía sus propios videoclips que grababa en VHS. ¿Es o no es una mente creativa?

Tiene tres álbumes de estudio

De hecho, Cosmo tiene tres álbumes de estudio. El primero lo lanzó en 2009 bajo el nombre de Humasyouhitch/Sonofabitch. Un juego de palabras británico que no vamos a traducir´. El segundo disco, lanzado en 2011, fue Is the World Strange or Am I Strange? Una de las canciones más exitosas de aquel disco fue Gay Pirates.

Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Cosmo lanzó su último álbum Think Bigger en 2020, recopilando un total de veinte canciones.