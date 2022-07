Harry Styles, Karol G y Becky G amenazan el Nº1 de Shakira y Rauw Alejandro

Metidos ya de lleno en la segunda quincena de julio y con una ola de calor atravesando (otra vez) el país, la lista de LOS40 sigue adelante y este sábado volverá a renovarse, con toda la emoción que ello conlleva. Shakira y Rauw Alejandro no se apean del número uno desde hace dos semanas con Te felicito, una de las claras canciones del verano 2022, y no sería extraño que repitiesen en lo alto y sumaran la tercera, algo que no ocurre (de forma consecutiva) desde hace mucho tiempo. Pero los puestos de cabeza están ocupados a día de hoy por otros temas que ya han demostrado su capacidad de triunfar en el chart, y que son igualmente favoritos.

Las cuatro primeras canciones ya han sido número uno. Así, en el #2 está Karol G con Provenza (dos veces), en el #3 Jaymes Young con Infinity y en el #4 Harry Styles con As it was (también dos veces). En el #5 encontramos la primera que aún no ha tocado techo; se trata de MAMIII, de Becky G con Karol G. Así que la Bichota es contendiente por partida doble (y además está en disposición de revalidar su triplete, pues aún permanece con Don’t be shy, su colaboración con Tiësto, que también fue número uno. Es decir, que de llegar al puesto de honor con MAMIII y conservar su triplete, Karol G podría tener tres números uno en la lista.

Y tres son también los candidatos de la semana. Somos conscientes de la dificultad de apoyar solo a uno (con el HT #MiVoto40), pues son singles de artistas grandes y muy queridos. En cualquier caso, en el transcurso del programa sabremos si Rosalía (Candy), Sebastián Yatra (TV) y Pignoise (Huesos) logran regresar al ranking de los éxitos más importantes del país.

Belén Aguilera, invitada VIP en el programa

Como invitada de Tony Aguilar tendremos a Belén Aguilera, uno de los talentos más arrolladores de los surgidos en nuestro país en los últimos años. Seguro que recuerdas que se dio a conocer en YouTube como The Girl and The Piano, ha colaborado con Lola Índigo, Walls, Hens y Edurne entre otros, y en la pasada edición de LOS40 Music Awards provocó muchas taquicardias con su espectacular vestido verde. Pues bien, la barcelonesa, que está de actualidad por su single Camaleón (una esplénda canción de techno pop), charlará con Tony de su nuevo álbum, Superpop, de su actuación el próximo septiembre en CCME 2022 y dará su Voto VIP.

Por votar en antena (teléfono gratuito: 900 35 40 40) regalaremos el libro Planeta Marvel, con motivo del estreno en cines de Thor: Love & thunder, un volumen imprescindible para todos y todas los fans de los superhéroes de la admirada factoría Marvel. Reservaremos un ratito para disfrutar de temazos del pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos, pasaremos revista a la actualidad musical…, y mucho más, todo desde las diez de la mañana, nueve en Canarias, en el programa con más oyentes del fin de semana. ¡Hasta el sábado!