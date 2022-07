Pablo Alborán cambia completamente su sonido en “Carretera y Manta”

Pablo Alborán ya puede estar tranquilo. Después de muchos días en los que ha estado jugando con los fans, por fin ha lanzado la canción que tanto esperábamos. Carretera y Manta ha dado mucho de qué hablar, especialmente si recordamos que el malagueño ha conseguido que las redes sociales no pararan de hablar de él y sus constantes vídeos.

Todo comenzó cuando dejó pistas en su cuenta de Twitter explicando que estaba muy concentrado en su nueva música con la que estaba “jugando con sus límites”. Este primer post llamó la atención de muchos que no se esperaban lo que se traía entre manos.

Más tarde nos anunció que faltaba poco para que viera la luz y que “nadie se esperaba nada”. Unas horas posteriores compartió un adelanto y era verdad, el artista había cambiado por completo su sonido característico y había creado algo totalmente nuevo.

A pesar del ello, la esencia de Alborán no podía extinguirse. Hace unos días compartió un vídeo en el que estaba tocando este nuevo tema en versión piano, lo que siempre le ha gustado al malagueño y con lo que siempre se le identifica en la industria musical.

Ahora ya podemos disfrutar de esta nueva canción que no ha dejado a nadie indiferente, ya que muchos han comentado que será “la canción del verano”. De momento no tenemos el videoclip del tema, pero estamos seguros que pronto nos dejará nuevas pistas y no tardaremos en verlo.

Cómo se creó “Carretera y Manta”

Cuando piensas en un artista componiendo un nuevo tema nos imaginamos horas y horas dentro de un estudio con un montón de instrumentos. En el caso de Pablo Alborán solo hicieron falta materiales de “andar por casa”, como hemos comprobado en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Solo ha necesitaba un portalápices y un anillo para crear este éxito. Si a esto le sumamos un bajo, un piano eléctrico, un coro y una buena percusión escuchamos el nuevo lanzamiento que nos ha traído Pablo Alborán. Con el que nos hará cantar y bailar todo el verano, de momento solo hay que empezar por el trend que creó él mismo. ¿Te atreves?