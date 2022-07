David Bisbal presenta ‘Tú Me Delatas’, una canción muy pasional: ¡mira ya el vídeo!

Los nuevos proyectos musicales de David Bisbal siempre son todo un acontecimiento, y es que el almeriense ha conseguido hacerse con un hueco gigante en nuestros corazones. Tú me delatas es su nueva canción, un tema fresco y tentador en el que el artista se deja seducir por la pasión y por estilos presentes en su repertorio como el pop-funk. De hecho, el propio artista ha expresado sobre este lanzamiento: “Tú me delatas es una canción pop-funk latino con la que tenía muchas ganas de volver a ese sonido”.

En uno de los versos más destacados de la canción, David entona: "Tú me delatas, por ti se me nota / Que ya no quiero nada que no sea tu boca / Tú me delatas, por ti se me nota / Que quiero una noche entera y despertar sin ropa".

Con este poderoso título, Bisbal ha querido marcar el inicio de su nueva era artística. El intérprete de éxitos como A partir de hoy, Si tú la quieres o Diez mil maneras, inaugura una nueva etapa en su carrera con Tú me delatas, que llega en forma de clara declaración de intenciones cargada de amor y pasión.

Recorre durante toda la canión ese sonido pop que es la espina dorsal de los temas del cantante. Tú me delatas conserva la esencia de David, pero congrega muchos elementos nuevos. Al sinfín de matices agudos que atraviesan el tema se unen los giros vocales de David Bisbal, que nos sumen en una de sus principales inspiraciones: el amor.

La energía que destila David queda patente en todo el tema. Tú me delatas suena fresco y arrebatador y es la apuesta del almeriense para que reconectar con su público después de su anterior trabajo: En tus planes. La armonía y la energía que se consigue en esta canción también se evidencian en un videoclip grabado en México, dirigido por Antonio Roma y con la producción de La Catrina Films.

Letra de 'Tú me delatas' de David Bisbal

Tú llegaste así de la nada

Mariposas en tu pelo

Levitando sobre el suelo

Así eres tú, tan inesperada

La que inspira todos mis versos

Le diste un giro a mi universo

Y me fui en un viaje sin maletas, sin pasaje

Y yo que andaba siempre huyéndole al amor

Tú me delatas, por ti se me nota

Que ya no quiero nada que no sea tu boca

Tú me delatas, por ti se me nota

Que quiero una noche entera y despertar sin ropa

Yo la vi, dije «Ave María», me la llevo pa’ Andalucía

Ruego que algo pase entre tú y yo

Tengo más de una fantasía mirando su fotografía

Ruego que algo pase entre tú y yo

Y me pongo romántico

Tú me quitas lo tímido

Y es que tú me causas un efecto químico

Estoy en automático, amante de tu físico

Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón

Tú me delatas, por ti se me nota

Que ya no quiero nada que no sea tu boca

Tú me delatas, por ti se me nota

Que quiero una noche entera y despertar sin ropa

Yo te vi, dije «Ave María», me la llevo pa’ Andalucía

Ruego que algo pase entre tú y yo

Tengo más de una fantasía mirando su fotografía

Ruego que algo pase entre tú y yo

Tú me delatas, por ti se me nota

Que ya no quiero nada que no sea tu boca

Tú me delatas, por ti se me nota

Que quiero una noche entera y despertar sin ropa

Que quiero una noche entera y despertar sin ropa