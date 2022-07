Carly Rae Jepsen: Su primera canción consiguió el Número 1 de LOS40 hace 10 años

Carly Rae Jepsen celebraba el 20 de septiembre de 2022 los 10 años de su primer tema, Call Me Maybe. Aunque no fue hasta julio cuando se posicionaba líder en la Lista de LOS40. No hay que olvidar que era la primera canción de la artista la que se escuchaba en nuestra emisora y con la que consiguió el Número 1. Además de convertirse en un verdadero fenómeno viral en su día.

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

La canadiense no podía obviar el single con el que consiguió hacerse un hueco en la industria musical, por ello lo celebró publicando un post en Instagram muy especial. En él, ella se vestía de diferentes formas. Una de ellas era de anciana con dos agujas de tejer, unas gafas de ver y un moño gris. Con ello hace referencia a lo que siente cuando le dicen que ya han pasado 10 años del tema.

Y no solo publicó esta foto, sino que también aparecen varias versiones de ella. El segundo caso es la apariencia que llevaba la cantante en el momento del aniversario, una melena rubia y la sonrisa que tanto la caracteriza. En el último lugar aparece su versión más joven, la foto que usó en la promoción de Call Me Maybe. Lo que coindice en las tres imágenes es que en todas aparece con los mismos tacones amarillos que llevaba en ese momento.

“Han pasado 10 años desde "Call Me Maybe" y esto es lo que me hace sentir”, escribió en ese momento la cantante en el post.

Este tema solo necesitó unos meses para convertirse en un éxito y estar en todos los charts internacionales durante varias semanas seguidas. La canción ha sido tan importante y ha tenido tanta relevancia en la música que la revista Rolling Stone la considera como una de las 500 mejores canciones de la historia.

Hay que recordar que Carly Rae Jepsen no solo ha sido Número 1 en esta ocasión. En 2015 lo volvió a conseguir, aunque ese fue el fin de la buena racha de éxitos que cultivó la canadiense en su carrera musical.

Otras versiones de “Call Me Maybe”

El tema ha dado para muchos bailes, pero también para muchas versiones que se han publicado en Internet. Existen covers de todo tipo, aunque con una característica en común: Las risas están aseguradas.

Por ejemplo, una versión muy divertida es la que hace el Monstruo de las Galletas, que ha querido darle su toque personal a la canción cambiándole un poco la letra.

Justin Bieber y Selena Gómez también se lanzaron a la aventura, pero solo versionaron el videoclip. No se atrevieron a cambiar la letra y la voz del tema.

Junto a ellos, muchos otros cantantes que hoy conocemos muy bien también dejaron su granito de arena. Es el caso de Katy Perry o Kelly Clarkson, entre muchos otros.

Y tú, ¿todavía te sabes de memoria este Número 1?