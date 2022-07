Becky G y Karol G, las chicas G, llegan juntas al Nº1 de LOS40

MAMIII, la colaboración de Becky G y Karol G, es desde este sábado 16 de julio el nuevo número uno de la lista oficial de LOS40. Lo logra después de once semanas en el chart y una subida de cuatro posiciones. Estamos en plena época estival y es normal que las canciones del verano gocen de mucho tirón entre el público, lo que explica que esta canción suceda en el primer puesto a otro claro single de los que más están sonando estas semanas: Te felicito, de Shakira y Rauw Alejandro.

Becky G, KAROL G - MAMIII (Official Video)

Para la californiana Becky G es su primer número uno en LOS40. No así para Karol G, que solo este 2022 ha sido líder con tres canciones: Don’t be shy, a dúo con Tiësto, Provenza y ahora con MAMIII. Como con la segunda lo fue dos semanas consecutivas, estamos hablando de que en lo que llevamos de año la Bichota ha sido número uno cuatro semanas, algo que nadie ha conseguido aún esta temporada. Más meritorio aún: como los tres temas continúan en el ranking (Don’t be shy en el #39 y Provenza en el #4), podemos decir que Karol G tiene ahora mismo tres números uno en la clasificación.

Aunque finalmente no actuará en Valencia por la cancelación del festival en el que estaba programada, Karol G se dio un baño de masas hace unos días en nuestro país, subida a su carroza en el desfile del Orgullo LGTBI+ en Madrid. La peliazul revolucionó al personal con sus canciones (cantó Tusa y Provenza, entre otras) y su sugerente twerking. Su influencia va más allá de la música pues hasta el bañador metalizado que ha lucido en fotos de Instagram es el de moda este verano.

De modo que MAMIII sitúa a Las Chicas G en lo alto de la lista, llenándolo de girl power, sonidos urbanos y ritmos veraniegos. Un cóctel infalible por el que hay que felicitarlas efusivamente: ¡enhorabuena!