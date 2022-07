Todo lo que sabemos del segundo disco de Ana Mena

Ya hemos dicho en alguna ocasión que 2022 está siendo un año mágico para Ana Mena, una época dorada en la que ha podido cumplir muchos de sus sueños: presentarse al Festival de Sanremo con la canción Duecentomila Ore, volver al mundo de la actuación con su participación en Bienvenidos a Edén, realizar una gira por España e Italia y seguir trabajando en el lanzamiento de su segundo álbum.

Han pasado más de 4 años desde que llegase a nuestras manos Index, su disco debut donde ya colaboró con artistas de la talla de Becky G, De la Ghetto o CNCO. En el trascurso de estos años, la malagueña (ahora casi italomalagueña) ha conquistado a millones de personas a lo largo de todo el mundo, con una legión de fans que se extiende desde España hasta Italia y Latinoamérica.

Se Iluminaba, A un paso de la Luna, Solo o Un beso de Improviso son auténticos temazos que ya forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, aunque el éxito de Ana Mena se extiende más allá de ser la artista del verano: Dorian, Abraham Mateo o Belinda son los artistas con los que la hemos podido ver colaborar en los últimos meses. Unos meses en los que se ha visto inmersa en la gira que recorre España e Italia mientras continúa con la preparación de su segundo disco, del que aún desconocemos el nombre y la fecha de lanzamiento.

Sin embargo, a continuación recogemos todos los datos que conocemos del que será el segundo trabajo discográfico de la de Estepona, con el fin de amenizar la espera para un conjunto de canciones que nos morimos de ganas de escuchar.

Música ligera, Cuando la noche arriba y Las 12

Ana Mena - Música ligera

De momento, han sido tres los adelantos que hemos podido escuchar de este álbum en versión de estudio. El 25 de noviembre del 2021 Ana Mena lanzaba Música Ligera, la versión en español de la canción que quedó en segunda posición en el Festival de Sanremo de aquel año; un tema que conquistó a la artista desde su primera escucha por trasladarla a los sonidos de los setenta y ochenta, unos sonidos que conocía a la perfección gracias a su padre, que la crió escuchando canciones de estas décadas.

Unos meses después, y tras su participación en el mismo festival en febrero de este año, lanzaba la versión en castellano de su propuesta, Cuando la noche arriba, un tema con ritmos latinos que no ha dejado de sonar en las discotecas desde que salió.

Yo diría q hemos ido mucho al estudio 🙃🪄 pic.twitter.com/HPSJDFI0bj — Ana Mena (@AnaMenaMusic) April 14, 2022

La aparición de estas dos canciones dentro del tracklist de su futuro disco lo revelaba la propia cantante a través de un Instagram Stories, donde (tapando el resto de canciones) se la observaba reflexionando sobre los temas que entrarían dentro de su segundo trabajo.

Con la llegada de la música en directo y los conciertos, la malagueña utilizaba sus shows para regalar un tercer adelanto de su disco antes de que saliese su versión de estudio, Las 12, un hit con toques electrónicos que compite ya por convertirse en la canción del verano y que, con su lanzamiento oficial, se convertía en la primera colaboración conocida del disco junto a Belinda, a quien conoció durante el rodaje de Bienvenidos a Edén.

Me he pillao' por ti

Quienes hayan podido asistir a los conciertos de Ana Mena a lo largo de este verano sabrán que Las 12 no ha sido el único adelanto que la cantante compartía con los fans durante su show.

Estamos TODOS de acuerdo en que #Las12 va a ser un TEMAZO, PERO habeis escuchado "Me he pillao por ti"? Creo que incluso lo supera🤩 - @AnaMenaMusic SACALO PRONTO🤞🏼💫 pic.twitter.com/9Gl6BLCjZL — •𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝➭ (@CasualidadCv) May 30, 2022

La viralidad de Las 12 semanas antes de su estreno no debe empañar Me he pillao' por ti, una canción autobiográfica en la que Ana Mena narra cómo durante el primer verano pandémico, con los conciertos cancelados, se fue unos días de vacaciones con unos amigos a las playas italianas. Allí conoció a un chico que le llamó la atención con el que intentó ligar sin éxito, enterándose más tarde de que la razón por la que no estaba siendo correspondida era que aquel chico tenía novia.

Un año después, llegaría a los oídos de la cantante que aquella relación había terminado, momento en el que Ana Mena decidiría encerrarse en el estudio para plasmar sus vivencias con una canción que lo tiene todo para convertirse en una gran balada que estamos deseando escuchar en su versión de estudio.

Doble disco

Si bien es cierto que todavía no conocemos el número de canciones que compondrán el disco final de Ana Mena, sabemos que han sido unos años muy productivos para la artista en cuanto a composición de temas se refiere. De hecho, ella misma ha revelado en más de una entrevista que en sus descansos en los conciertos tiene reuniones para acotar la lista de canciones y explorar posibles fechas de lanzamiento para que quede un disco redondo. La cifra que suele dar es de 17 canciones, aunque sabiendo que se trataría de un disco largo busca reducirla a 15.

Del mismo modo, ya ha revelado en más de una ocasión que lo que está preparando es un disco "doble", pues sacará un disco en castellano y otro en italiano, en agradecimiento a un país que, pese a no ser el suyo propio, le dio la oportunidad de crecer y triunfar como artista, un lugar que le recibió con los brazos abiertos y con el cariño que caracteriza al Mediterráneo.

Mezzanotte - Ana Mena

Tanto Cuando la noche arriba como Las 12 tienen su versión en italiano (Duecentomila Ore y Mezzanotte), pero entendemos que, más allá de estas coincidencias, habrá canciones diferentes en ambos proyectos.

Ana Mena y Málaga ya han conquistado el mundo, solo nos queda seguir disfrutando de su música.