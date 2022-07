Belinda, sobre la adolescencia: “Es una etapa complicada y nadie te dice que va a pasar”

Hace poco se cumplió un año del lanzamiento de La niña de la escuela, la exitosa canción de Lola Indigo junto a Tini y Belinda. No cabe duda de que fue uno de los grandes hits del 2021 y, ahora que ha pasado un tiempo, una de las culpables de este pedazo de bop ha reflexionado sobre el tema y la historia que tiene detrás.

“Me gusta La niña de la escuela porque tiene un mensaje para todas las mujeres y todas las niñas que crecen con inseguridades”, contó Belinda recientemente en una entrevista que le hicimos en LOS40 hablando de todos los proyectos que vienen, entre los que se encuentra su canción con Ana Mena y su regreso a la saga Tadeo Jones junto a Omar Montes.

La artista mexicana no pasó la mejor adolescencia y La niña de la escuela habla justamente de eso. "Pasamos por esa etapa en la que entre los 14 y 16 años te crece la cabeza, te salen granitos, te sientes hinchada y estás descubriendo tu personalidad. Es una etapa muy complicada", aseguró. "Esa edad me inspira mucho porque en ese momento yo lo pasaba muy mal. Me molestaban en el colegio, no me sentía guapa y me sentía insegura".

Entrevista BELINDA: anuncio del NUEVO DISCO, ANA MENA y canción con OMAR MONTES

Y añadió: "Nadie te dice que esa etapa existe y que va a pasar. A veces los papás no saben cómo guiarte ni hablarte para que no te sientas herida. La niña de la escuela va enfocada en esa etapa tan difícil que es la adolescencia. Si yo hubiera escuchado esa canción a esa edad hubiera sido otra. Nadie me hubiera molestado y hubiera sido feliz".

Si quieres ver el momento de Belinda hablando largo y tendido de La niña de la escuela…¡dale al play!