Día Internacional del Tatuaje: Estos son los artistas que más han dado que hablar con sus tatuajes

Este 17 de julio de 2022 se celebra el Día Internacional del Tatuaje y no podíamos pasar esta fecha sin recordar los dibujos o frases más comentados. La mayoría de los cantantes se han lanzado a esta moda y se llenan de pequeños dibujos llenos de significado. Pero primero hay que entenderlos, pues algunos nos han dejado con la boca abierta.

Vamos a recordar algunos de los tatuajes más comentados en redes sociales. También vamos a entender su significado para que cuando acabes de leer puedas reconocer que, en el fondo, son bonitos.

Rauw Alejandro

El puertorriqueño se ganó las miradas de todo su público cuando, en mitad de uno de sus conciertos, se quitó la camiseta y se vio un nuevo tatuaje en su abdomen. No sería una novedad que se hubiese hecho otra marca, solo hay que ver como tiene el cuerpo el cantante.

Lo que llamó la atención fue la palabra que se había grabado: Rosalía. El nombre de su actual pareja, la motomami. En redes sociales nos dejan ver lo que se quieren y que su amor es del bueno, pero lo que nunca imaginamos es que llegaría a tatuarse su nombre.

Rosalía

La barcelonesa también ha dado mucho que hablar por los tatuajes (en plural) que se ha hecho en los últimos meses. Algunos son muy especiales en su vida privada, otros en su vida profesional y el último... hay que entenderlo para no pensar lo que no es.

Ya se enteraron q rosalia probablemente se halla hecho un tatuaje de @rauwalejandro y q tenia una cuenta donde subía fotos d ellos desde q están juntos? Y todos nosotros así 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/iaus4AwawN — 🌊🤍 (@pelirroja09_) December 24, 2021

En primer lugar, si Rauw Alejandro se tatuó su nombre en el abdomen ella también tenía que tener un detalle con él. En su caso se grabó una R en cada planta del pie, simbolizando los nombres de Rauw y Rosalía.

Para recordar el éxito que está teniendo su nuevo disco y la gira que está llevando a cabo, hace unos meses se puso la palabra Motomami en las manos. En la parte interior y sobre los dedos, como vemos en la foto que publicó, se pueden apreciar los símbolos del álbum.

Por último, uno de los tatuajes que más dio que hablar es el que tiene en el muslo. Fue la causa de que muchos pensaran que la cantante catalana se había tatuado un dibujo con significados sexuales en la pierna. Causó mucho furor en redes cada vez que publicaba un post o que salía en un concierto mostrándolo. Más tarde, Rosalía aclaró en varios programas que se trataba del enganche de una liga que había copiado de un retrato que vio en un museo y que significaba la “libertad sexual”.

David Bisbal

El cantante de Almería también ha dado que hablar por una frase que mostró a todos sus fans en redes sociales. Cuando lo publicó mucha gente se burló de él por las faltas de ortografía que se podían encontrar en el tatuaje.

“Porque tu eres la frontera entre estar vivo y, vivir”, es la frase que tiene tatuada en el brazo David Bisbal. El mensaje que puso junto al post fue, “impresionante”, mostrando su orgullo por lo que tendría para toda la vida.

Díselo mejor a la dueña del

tatuaje y deja a David en paz. pic.twitter.com/hw1pmNnvo1 — Maria Mercedes (@_mariamm_db) April 16, 2022

Muchos fans se alegraron por él y le animaron a que explicara que significaba, pero como en internet hay de todo, muchas otras personas se metieron con las faltas de ortografía que tenía: “Falta un acento, un punto final y sobra una coma”.

Harry Styles

Según algunos fans, son más de 56 tatuajes los que adornan la piel de Harry Styles. A los 18 años se grabó una estrella negra en la parte interna del brazo y desde entonces no ha podido parar. El exintegrante de One Direction siempre ha estado en el punto de mira por los significados que hay detrás de cada uno de ellos.

Es difícil elegir uno que haya sido el más comentado, porque cuando se tatúa algo nuevo las redes sociales se llenan de comentarios de todo su público. Para el británico los tatuajes “son arte”, por eso no es raro que siempre aparezca con nuevos diseños o se deje tatuar “Late Late” por perder una apuesta en mitad de un programa televisivo.

Justin Bieber

Se trata de otro de los reyes de los tatuajes junto a Harry Styles. Justin Bieber tiene más de 60 tatuajes y todos tienen un significado diferente, por ejemplo, el que tiene junto a Selena Gómez, su anterior pareja.

A pesar de que casi está cubierto al completo de tinta, el artista tiene muy claro donde no se haría ningún grabado: “No quiero hacerme tatuajes en las manos por una razón. Tiene que ver con el hecho de poder ponerme un traje y que no sobresalgan de las mangas. Ese es uno de los lugares en los que no tengo (en los pies, tampoco) ni tendré 'tattoos' nunca”.

Evaluna y Camilo

Es muy habitual que las parejas se hagan tatuajes juntas. Una palabra o un dibujo son los que más están de moda. Un ejemplo que se nos viene a la cabeza al pensar en ello es Camilo y Evaluna, los padres de Índigo y que actualmente están de gira todos.

Hace unos meses, fue él quien sorprendió a su mujer con un tatuaje de su nombre en las costillas. Un bonito detalle que lanzó a la mamá a tatuarse el nombre de su marido encima del pecho. De esta forma siempre se acordarán del amor que se tienen y podrán cantar juntos, “muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve”.