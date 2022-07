Un tiroteo en una discoteca de Marbella en la que estaba Froilán celebrando su cumpleaños deja cinco heridos

La Policía ha informado este lunes 18 de julio de que durante la madrugada del pasado domingo se produjo un tiroteo en la discoteca Opium de Marbella, uno de los lugares más populares de la ciudad de la Costa del Sol, que hasta el momento ha dejado un balance de cinco heridos, dos de ellos en estado grave que permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los hechos, tal y como ha informado la agencia Europa Press, se produjeron alrededor de la 01:10 de la madrugada, cuando varias personas alertaron al servicio de Emergencias 112 de que habían escuchado disparos en este local en el que el plato fuerte del día era una sesión del Dj Black Caffee.

Rápidamente los servicios de emergencias y la Policía Nacional se trasladaron hasta esta discoteca localizada en el kilómetro 184 de la carretera A-7, y una vez allí procedieron a trasladar a los heridos al Hospital Costa del Sol y a detener al hombre que supuestamente habría disparado, un varón de unos 40 años que se encuentra en estos momentos en observación hospitalaria bajo custodia policial y que presenta diversas heridas de arma blanca.

Los heridos graves: una mujer y un hombre de 32 años

Los heridos graves, tal y como han indicado los servicios sanitarios a Europa Press, son una mujer de 32 años que fue alcanzada por una bala y que presenta un traumatismo en la zona abdominal y pélvica por el que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, y un hombre de la misma edad de origen irlandés que presenta un traumatismo torácico por alma de fuego y quien también sigue en observación en la UCI a la espera de ver cómo evoluciona.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas y del agresor. La investigación continúa abierta en manos de la Policía Nacional y no ha trascendido nada más allá del perfil de las víctimas, por lo que no se sabe si estas se conocían entre ellas ni tampoco si tenían algún tipo de relación o no con el agresor.

Froilán estaba celebrando su cumpleaños en Opium

Felipe Juan Froilán de Marichalar, uno de los sobrinos del rey Felipe VI más conocidos, era uno de los asistentes a la fiesta en la que pinchaba el DJ Black Caffee. El hijo de la infanta Elena, tal y como ha confirmado Europa Press, se encontraba en la popular discoteca de Marbella celebrando su 24 cumpleaños cuando se produjo el tiroteo, y hasta ahora, se desconoce si alguno de los amigos que le acompañaba ha resultado herido.