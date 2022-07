Roger Waters: "Soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que The Weeknd y Drake serán jamás”

Hay nombres en la música que son clave para entender cómo ha transcurrido la industria a lo largo de los años. Uno de los grandes es Roger Waters, que, tanto en su etapa con Pink Floyd como en solitario, ha marcado un antes y un después por su talento como compositor y músico. Sin embargo, esta posición privilegiada en su campo, parece que también le ha alimentado el ego más de lo que debería. En sus últimas declaraciones, el artista no tiene problema en defender su legado comparándose con otros artistas más actuales.

A pesar de que él mismo considera que no tiene nada contra los músicos que han llegado después de él, cree que tiene mucha más relevancia que otros, y pone como ejemplo a The Weeknd y al rapero Drake. En entrevista con The Globe and Mail, el bajista de Pink Floyd apuntó a los artistas canadienses, afirmando que él es "mucho, mucho, mucho más importante que cualquiera de ellos".

Estas polémicas declaraciones llegan después de que Waters actuara en Toronto en el marco de su gira This Is Not a Drill. En ese momento, se molestó porque ningún medio de comunicación se hizo eco de su concierto. Cuando preguntó sobre este desaire, un periodista explicó que el concierto de The Weeknd, mucho más popular que Roger Waters en esta época, estaba programado para la misma noche. Al reportero lo habían asignado para cubrir el show.

Aquí fue donde llegó el descontento del que fuera miembro de Pink Floyd por esa cobertura de los conciertos de The Weeknd y Drake en Canadá en vez de los suyos. "No tengo idea de qué o quién es The Weeknd, porque no escucho mucha música", respondió Roger Waters. "La gente me ha dicho que hace grandes conciertos. Bueno, buena suerte para él. No tengo nada contra él. ¿No hubiera sido posible reseñar su concierto una noche y el mío en otra noche?".

Bien es cierto que el músico aclaró que no tenía ningún problema personal con los artistas citados, pero no perdió la oportunidad de destacarse él mismo y su música por encima de ellos. "No estoy haciendo un ataque personal. Solo digo que me pareció extraño. Y, por cierto, con el debido respeto a The Weeknd o Drake o cualquiera de ellos, soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será jamás, sin importar cuántos miles de millones de reproducciones tengan. Aquí pasan cosas que son mucho más importantes para nuestras vidas".