¿Odias el calor, la playa y los mosquitos? Estas canciones anti-verano te van a encantar

Llevamos una semana y media preguntándonos cuándo demonios va a terminar esta infernal ola de calor que nos tiene a todos sudando hora tras hora y sin poder dormir... Es solo uno de los pequeños inconvenientes del verano en nuestro país en el que cada vez son más frecuentes estos episodios. ¿También odias los mosquitos? ¿Ir a la playa te da fobia a las aglomeraciones? No te preocupes porque no eres el primero al que le pasa y hay hasta canciones anti-verano que te van a encantar.

Porque no a todo el mundo le tiene que gustar lo mismo, ¿verdad? Hay quien ante el calor se desespera y prefiere el frío del invierno y ponerse una manta y beber un chocolate caliente. Hay a quien los helados les engorda mucho y quienes prefieren hacer turismo de montaña bajo la nieve. Y hay incluso a quien las canciones del verano les resultan repetitivas...

Gustos hay para todos los colores igual que canciones y artistas que han sabido inspirarse en estas filias y fobias de la gente. ¿Odias el verano? No estás solo y si no ¡mira, mira! O mejor dicho, ¡escucha, escucha!

Los Vegetales - Odio el verano

"Si hay algo más ridículo que un bikini, eso es una tabla de surf". Así de fuerte empieza la canción Odio el verano de Los Vegetales. Toda una declaración de intenciones sobre diferentes situaciones cotidianas que se viven verano tras verano y con las que muchos seguro que están de acuerdo.

"No soporto que me de el sol, no me gusta nada el calor, no me sienta bien el bañador, yo vestido estoy mucho mejor, me pregunto a ti quién te engañó, la playa en verano es lo peor, si yo fuese dios nevaría todo el año, no soporto el verano, en piscinas no me baño" se puede escuchar en la letra de esta canción de espíritu rockero.

Los Reactivos no tuvieron ninguna duda en que este era un temazo anti-verano e hicieron su propia versión actualizando este temazo con el que muchos aseguran sentirse identificados.

Zico ft Rain - Summer hate

Si os pensábais que lo de no sobrellevar bien el calor del verano era cosa de nuestro país, aquí os traemos la canción de Zico y Rain con el significativo título de Summer hate. Un temazo de K-Pop que deja claro que más allá de nuestras fronteras también hay gente a la que no le gusta demasiado lo de no poder dormir por sufrir altas temperaturas.

"Preferiría un día lluvioso, hace mucho calor, mi sudor está cayendo, debo encontrar una forma de esconderme del sol, todos los lugares están llenos de gente" cantan a dúo estos dos artistas en un Seúl achicharrado por el calor. El estribillo no deja lugar a dudas: "Odio este día de verano".

Pero por si quedaba alguna duda: "Tu vas a Hawaii, lo siento, yo soy alérgico al agua del mar". ¡Boom!

Los Planetas - La playa

La fobia al verano no solo tiene que ver con las incomodidades del calor como cantaban Zico y Rain ("de julio a agosto todo se vuelve sofocante") sino también con las experiencias que uno puede vivir en esta época del año. Porque para muchos esta estación es la de mayor trabajo mientras que otros u otras se van a disfrutar.

Quedarse solo en verano es el hilo conductor de la canción de Los Planetas llamada La playa: "El verano que estuviste en la playa, y yo estaba solo en casa sin saber lo que pasaba, y no me llamaste ni una sola vez. Y me preguntaba que estarias haciendo, y me mataban los celos cada vez que alguno de estos me decia cualquier cosa sobre ti"

Swanes - I hate summer

Terminamos el repaso a nuestras canciones anti-verano con una cuyo título deja claro su significado: "I hate summer" ("Odio el verano") de Swanes. Y no pasa nada por decirlo porque en la variedad está el placer y no a todo el mundo tiene por qué gustarle las mismas cosas.

Swanes incide en esa idea de la soledad en verano. En la letra de la canción podemos escuchar cómo hablan de esta parte del año como decepcionante y con precios desorbitados. Y una confesión con la que ahora mismo no podemos estar más de acuerdo: "Estoy espernado la lluvia, es algo difícil de explicar..." ¡Madre mía, qué calor!