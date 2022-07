El regreso musical de Abba también llega a los videojuegos: ‘Let's sing presents ABBA’

Cálzate tus zapatos con plataformas, cuelga la bola de discoteca y prepárate para la fiesta en el salón de tu casa. Porque el regreso musical de ABBA también va a llegar a los videojuegos. Ravenscourt y Voxler han confirmado Let's sing presents ABBA una edición especial de la aclamada franquicia de juegos de karaoke. El juego se lanzará finales de este año para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox One Series X|S.

ABBA ha marcado el sonido del pop como ningún otro grupo y sus canciones siguen siendo tan populares como siempre. Let’s Sing presents Abba incluirá 30 de sus mayores éxitos clásicos, así como un éxito de su último álbum Voyage. Además, la interfaz del juego, así como los avatares, se han renovado para trasladarte a la época de la música disco.

Así que coge tu micrófono y sumérgete en los versos de ABBA con sus canciones de siempre como Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Money, Money, Money, Thank You For The Music, The Winner Takes It All, Take A Chance On Me y mucho más.

"Let's Sing presents ABBA es una emocionante oportunidad para que los fans de ABBA de todas las edades canten sus grandes éxitos y compartan un momento maravillo juntos" ha afirmado Mia Segolsson, directora general de Polar Music.

Imagen ingame de Let's Sing ABBA / Koch Media España / Ravenscourt / Voxler

"ABBA es uno de los grupos más exitosos de la historia de la música e influyó en muchos otros artistas. Estamos encantados de trabajar con ellos para esta edición especial de Let’s Sing", ha comentado Nicolas Delorme, Jefe de Estudio de Voxler.

Esta no es la primera vez que ABBA llega a los videojuegos de la mano de un videojuego musical. Hace ya casi una década de su anterior lanzamiento pero en 10 años el universo de la banda sueca por excelencia ha dado un vuelco total y sus fans están ahora más de enhorabuena que nunca.

Ya no solo se vive de sus clásicos sino también de sus canciones nuevas así que toca empuñar el micro y disfrutar de su música. ¿Todxs preparadxs?