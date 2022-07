Myke Towers está ‘ready’ para colaborar con Mora, C. Tangana y más artistas españolas

Nos citamos con Myke Towers en Marbella (¡sí, tenemos mucha suerte!), para verle en concierto en el Starlite Catalana Occidente y para charlar de su gran éxito en temas como La Curiosidad, Experimento o Pareja del año junto a Sebastián Yatra. Queremos comprender cómo este rapero y compositor puertorriqueño se ha convertido en todo un fenómeno de la música urbana y cuáles son sus siguientes pasos.

Nos recibe después de reventarlo en el escenario y lo primero que nos dice da buena cuenta de la gran humildad que destila: "Para mí estar aquí es un privilegio, por el calibre de los artistas que han venido"

Sobre si podría compartir el secreto de su éxito, Towers responde así: "Si te digo que tengo un truco, te miento. Yo me dejo llevar por mi instinto. Siempre he sido bien fanático de la música y sé lo que está bueno y lo que está malo. Me dejo llevar por mi instinto y a la gente le gusta lo que hago", ha expresado el autor de Si se da.

En cuanto a su evolución, es palpable en los últimos años. Así la valora el propio artista puertorriqueño: "Me gusta ser impredecible con la música y me reto a mi mismo. Diariamente estoy buscando nuevas salidas a lo que yo hago, pero tratando de no perder la esencia de mi música de antes".

Colaboraciones con artistas españoles

"Hay mucha gente que le mete acá duro", ha dicho Towers. "C. Tangana, ahora mismo hay uno que se llama Mora, me gusta mucho, tiene un buen movimiento, y mujeres también, así que estoy ready para colaborar", ha recalcado.

Además, el cantante se muestra fan del público español. ¿Hay algo que los diferencie del resto? "Sí, totalmente, la energía", dice sin vacilar Myke Towers.