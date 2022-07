‘Pájaros disecados’, la cura de Fito contra la depresión que sigue funcionando

Hay canciones que se convierten en bálsamos para los que las escuchamos. Nos curan la ansiedad, nos ponen alegres o nos ayudan a dejar de pensar en las preocupaciones del día a día. Pero en ocasiones, esas canciones también sirven a los artistas que las componen a salir de una mala racha o a expresar esas emociones negativas y compartirlas con los demás. Es lo que ocurre con Pájaros disecados, una de las canciones del sexto álbum de Fito & Fitipaldis, Huyendo conmigo de mí, lanzado en 2014.

"De lo que me he dado cuenta es de una canción de la que he hablado muy poco, pero es la que más me ha orientado", dice Fito Cabrales en una entrevista con El País. Él mismo reconoce que la letra del tema surgió en un momento muy gris de su vida, en el que estaba "tan deprimido que tenía la cabeza llena de pájaros disecados".

En contraposición a los pájaros en la cabeza que siempre se asocian a un momento creativo y alegre, el cantautor vasco usa el símil de los pájaros disecados para hablar de un sentimiento negativo. "Cuando tengo un momento de bajón me espabilo pensando eso: se me han disecado los pájaros. Es una tontería, pero me funciona", considera, dejando claro que la canción le ayuda a salir adelante y no a hundirse más.

FITO explica 'PÁJAROS DISECADOS', en Historia de una canción | EL PAÍS

Con una carrera tan prolífica como la de Fito & Fitipaldis, los álbumes se van sucediendo uno tras otros y las canciones se solapan, de modo que, a menudo, pierden relevancia y actualidad. El músico reconoce que hay muchos temas de los que se olvida rápidamente, pero Pájaros disecados no pierde importancia para él: "Es una canción que me sigue valiendo a mí, se convirtió en mi Padrenuestro", apunta.

De esta manera, Fito reconoce que a través de la música se pueden compartir vivencias, sentimientos y actitudes. Así es como conecta con su público y este se siente identificado con sus letras. "Nos gusta compartir las cosas extrañas, dolorosas... Si las compartes no las curas, pero escuecen menos", dice en la entrevista.

Fito & Fitipaldis - Pájaros disecados (Videoclip Oficial)

Pájaros disecados también ha sonado en los conciertos que la banda ha dado en directo. De hecho, es una de las interpretaciones más teatrales de su repertorio, y cuando suenan los primeros acordes se puede ver un cuervo en una jaula que representa esos sentimientos negativos de los que habla la canción. "La quiero recuperar", dice el músico para terminar.