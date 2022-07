Lizzo se enfrenta a la vida después de la fama a través de ‘Special’, su nuevo disco

Lizzo ha lanzado su cuarto álbum de estudio, Special. Un disco con el que ha dejado de aspirar a ser alguien y con el que simplemente es en la industria. Y lo disfruta.

Special es, ni más ni menos que, un proyecto con el que culmina la búsqueda de amor propio (y ajeno) que relata su anterior álbum. "Todo lo que he estado haciendo antes de Special era en busca del amor. Es como si Because I Love you fuera un álbum casi autobiográfico sobre quién quiero ser. Cuando escribí Soulmate, estaba llorando en el estudio, y me dije: 'Vale, estoy escribiendo una canción sobre la persona que quiero ser, que aspiro a ser'. Y ahora, Special es casi una celebración de quien soy ahora mismo; creo que el único lugar donde el amor puede existir realmente es en el presente", contó a Zane Lowe durante su entrevista en Apple Music 1.

Amor, autenticidad y aceptación

Prueba de todo ese amor se hace palpable en 2 Be Loved (Am I Ready?), donde habla de estar preparada para sentirse amada después de estar dos años "sanando" como bien dice en The Sign, canción que abre el álbum y con la que Lizzo nos pone en antecedentes hacia donde viajaremos escuchando el resto de sus letras.

A pesar de estudiar y dedicarse a la música desde joven, escribir canciones toda su vida y haber publicado cuatro LPs, su éxito internacional no cuajó hasta la publicación de su tercer álbum de estudio (Because I love you), con temazos como Truth Hurts, Juice o Good As Hell. Fue en 2019 cuando saltó a la fama, convirtiéndose en un objetivo fácil para las críticas y en el punto de mira de un odio voraz.

Y, aunque ha confesado que ha escrito canciones tristes, de mal humor y con matices oscuros durante el período de creación de este proyecto, las canciones que la gente necesitaba escuchar y las que ella debía sacar son las que están en el álbum y está orgullosa de ello. En la mencionada entrevista, la artista declaró: "Estoy orgullosa de la paciencia que tuve conmigo misma y con mi arte. Me tomé el tiempo necesario para escribir las canciones que debían salir, las historias que quería compartir, las que la gente debía escuchar… Es decir, todo lo que hago es bueno, pero no significa que sea la canción adecuada para el álbum.

Empoderada y empoderante

Este reciente trabajo supone la celebración de su personalidad y de su existencia, donde siempre pone de manifiesto su voluminosidad, aportando valor y dando la vuelta a la tortilla sobre el hate que recibe por su físico (gordofobia) y su color de piel (racismo). "He tenido críticas de que no soy lo suficientemente negra o cosas así. Así que me he dado cuenta de que siempre voy a recibir algún tipo de reacción o crítica cada vez que me pongo en un espacio público, simplemente por ser quien soy y por la forma en que elijo existir... es como un cebo. La gente utiliza la negatividad como influencia y atención, y les hace sentir bien recibir ese tipo de atención, lo cual es muy adictivo. Es como una adrenalina, es como una droga. Yo estoy tratando de distanciarme incluso de poder mirar a esas personas y leer esos comentarios. Ha sido muy difícil porque a veces siento que no puedo escapar de ello".

Encontramos empoderamiento y confianza en sí misma en canciones como About Damn Time, Naked, Special; y sororidad en Grrrls, Birthday Girl y los primeros versos de Break Up Twice. Unos valores que ya son muy recurrentes entre el repertorio de Lizzo, con los que no solo ayuda a elevar su propia autoestima, sino también ayuda a que sus fans "tengan el guapo subido", como decimos aquí.

La artista de Detroit, que utiliza la música como modo de expresión y una vía de escape, recurre a Everybody's Gay para reforzar ese espacio seguro y de protección para potenciar y experimentar nuestra propia sexualidad.

Lizzo y su nuevo álbum 'Special': empoderada y empoderante. / Jamie McCarthy/Getty Images

La importancia de Cardi B y Coldplay en su nuevo álbum

Lizzo confesó que lanzar Rumors junto a Cardi B tuvo como consecuencia directa escribir Special. "Egoístamente quería una canción con Cardi durante mucho tiempo…Y lo hice. Una vez que saqué esa canción, me desahogué mucho energéticamente. Siento que muchas de las canciones de Special surgieron después de eso. Escribí Special, después de hacerme famosa y tener el año que tuve. Fue interesante ver cómo la gente se relacionaba conmigo y me trataba y me hablaba a partir desde entonces", afirmó en el podcast de Apple Music.

La cantante ha contado con un colaborador para su nuevo disco con alguien muy especial, nunca mejor dicho. Coldplay da título a la última canción de este lanzamiento y, precisamente, el grupo británico autorizó a Lizzo a samplear Yellow, uno de sus grandes éxitos. "Gracias por darme tu bendición, la bendición de samplearte y nombrar la canción con el nombre de tu banda…Tienes una habilidad increíble para conmover a la gente con la poesía de tu lirismo. Así que muchas, muchas gracias. Es algo muy real", admitió al propio Chris Martin.

Y es que Lizzo nunca se va a acostumbrar a que artistas que admira reconozcan su trabajo y admiren, a su vez, lo que hace. Sobre esto añadió que "nunca te acostumbras a la sensación de ver que la gente que te ha inspirado te reconoce. Verlo es algo surrealista. Mi hermana se compró el primer disco de Coldplay cuando salió y lo pone en casa, y (Chris Martin) canta las canciones. Están en tu ADN, conoces la música. No sé qué significa eso en mí, ni sobre quién soy en mi carrera ni en mi vida…Pero sé que nunca se pasa y no quiero que nunca lo haga".