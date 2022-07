Lisa Stansfield, Springsteen, Juanes, Nelly Furtado y otros que hicieron historia en LOS40 a mediados de julio

En una semana como esta, de pleno verano, ¿han sido siempre canciones estivales las que han copado el número uno de la lista? Pues no, no siempre, como vamos a ver a continuación en La Máquina del Tiempo. Aunque a veces sí, como el año pasado. Todo de ti, de Rauw Alejandro, fue la canción que el 10 de julio de 2021 llegó a lo más alto de LOS40. Una de las más claras canciones del verano de esa temporada y que tuvo un recorrido espectacular por la lista. Fue, de hecho, el tema que más semanas estuvo en el primer puesto en 2021: cuatro no consecutivas. La semana siguiente repetiría en la posición de honor, por lo que volveremos a encontrárnosla por aquí.

En 2017, otro éxito veraniego, aunque made in Spain, accedió a la primera plaza. Se trata de Solo si es contigo, de los valencianos Bombai a dúo con la carismática Bebe. El 15 de julio fue cuando coronó la lista. Cinco años antes, o sea, hace diez, en 2012, fue la canadiense Carly Rae Jepsen la que subió al primer puesto con la que hasta ahora es su canción más conocida: Call me maybe. Fue un número uno mundial, incluyendo países tan importantes en la industria musical como Estados Unidos y Reino Unido. Hoy Carly sigue en plena forma, aunque ha cambiado el color de su característica melena del castaño al rubio.

Y de una canadiense a otra: Nelly Furtado fue número uno en julio de 2007 con All good things (come to an end). Estaba incluida en su tercer álbum, Loose. Es una de las canciones más representativas de su repertorio, casi al mismo nivel que Fotografía, que grabó con Juanes en 2002. Bueno, pues precisamente Juanes ese 2002 fue número uno por estas fechas con su clásico A Dios le pido. La casualidad hace que estas tres últimas canciones que hemos recordado sean éxitos encadenados.

Pero el repaso no acaba ahí. El número uno en 1997 fue para una de las grandes voces de la música de baile de los noventa: la británica Lisa Stansfield con The real thing. Y terminamos la sección con la canción que lideró la lista hace justo treinta años: Better days, de Bruce Springsteen. Esta sí que no tiene nada de canción del verano. Fue el primer single del décimo álbum del Boss, Lucky town. Por todo lo alto cerramos, pues, esta semana la sección de #Del40al1CocaCola dedicada a la historia de LOS40, que es, en definitiva, la historia de la música en nuestro país.