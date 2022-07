La historia más viral del verano está en Twitter: terror e intriga que arranca con una ficha del Dominó

Manuel Bartual abrió la puerta de Twitter a la ficción en España el pasado 2018 convirtiéndose en un referente del género y después de él han sido muchos los escritores y guionistas que se han lanzado a probar suerte en la plataforma con pequeñas historias de intriga contadas de pildorita en pildorita. La última, la novelista de Castellón Laura Ventura Burdeus, quien desde el pasado martes 19 de julio mantiene enganchados a miles de usuarios de esta red social a una ficción con un final todavía incierto.

Y es que no es para menos, porque su relato es verdaderamente adictivo. El tuit de inicio, que acumula en estos momentos más de 1.200 retutis y casi 8.000 me gustas, dice así: "Esta mañana, al volver de la playa, me ha pasado una cosa un poco random. Resulta que siempre miro en el buzón porque estoy esperando una citación de digestivo desde hace meses y hoy he visto que había algo dentro, pero no era una carta".

Pronto, en el segundo tuit, Ventura desvela que lo que había dentro del buzón era la pieza del Dominó que se simboliza el cero en los dos lados, la que es blanca con una única línea en el centro. Lo primero que he pensado es que quizás algún vecino había dado por hecho que era de mi hermano, ya que es el único niño del edificio. Le he preguntado (aunque tenía la certeza de que no). Hoy en día el Fornite y el Minecraft son los Dominó y Parchís de nuestra época", ha continuado narrando esta joven escritora que con 27 ya ha firmado tres novelas.

Esta mañana, al volver de la playa, me ha pasado una cosa un poco random. Resulta que siempre miro en el buzón porque estoy esperando una citación de digestivo desde hace meses y hoy he visto que había algo dentro, pero no era una carta. — Laura Ventura Burdeus (@Estonosonruinas) July 19, 2022

Hasta aquí, el inicio de la historia se mantuvo más o menos plano y no obtuvo mucha repercusión. Sin embargo, el hilo fue ganando adeptos cuando Ventura incluyó en su narrativa a Judith, una amiga con la que asegura que tiene relación desde hace un año a la que la vida también le puso en el momento del arranque de la historia una ficha de Dominó en su camino junto a una nota que sonaba a amenaza.

Por un lado, tenemos un fragmento de lo que parece una foto de una piscina. Por el otro, una pregunta que pellizca el estómago. Suena a amenaza. pic.twitter.com/zEk6GJLyow — Laura Ventura Burdeus (@Estonosonruinas) July 19, 2022

¿El objetivo? Resolver el puzle

Una vez que Ventura plantó la semilla de la historia en Twitter, la intensidad de los mensajes que esta fue publicando a lo largo del día de ayer aumentó y ha continuado hasta este mismo miércoles, cuando sigue reuniendo alrededor de su cuenta a miles de usuarios intrigados y un tanto asustados.

Los latidos son tan fuertes que me oprimen el pecho. pic.twitter.com/4CbF1F4vtN — Laura Ventura Burdeus (@Estonosonruinas) July 20, 2022

Ventura contó durante la jornada de ayer que habían ido descubriendo pequeñas piezas de un puzle muy personal que incluían fragmentos de una fotografía, una frase inscrita en una lápida y varias cartas con números. Entonces la narradora ya tenía claro que alguien estaba tratando de mandarles un mensaje de una forma un tanto macabra, pues las pistas parecían aparecer en los lugares más íntimos.

El martes narradora y protagonsita ya tenía claro que alguien estaba tratando de mandarles un mensaje de una forma un tanto macabra

Hoy, siguiendo los pasos de ayer, ha continuado plasmando una historia de intriga en la que ha incluido una visita al cementerio en la que su yo de la ficción encontrado otro mensaje un tanto inquietante. Pero ¿quién y por qué les está mandando estos mensajes? ¡Eso solo podremos saberlos cuando la escritora de por cerrada su original e intrigante historia! ¡De momento, aquí nos tiene, pegaditos al hilo de Twitter!