Lola Índigo habla del movimiento “Body Positive” desde su propia experiencia

Lola Índigo se ha vuelto una de las referentes de esta tendencia gracias a las reflexiones que publica en sus redes sociales y a su propia historia. La cual hemos podido conocer en el documental que sacó Mimi en Amazon Prime, donde contó los problemas que había sufrido con su cuerpo cuando comenzó su carrera de bailarina.

La Niña fue una de las invitadas en el espacio All In One de CaixaBank en Madrid. Lugar donde se celebró la mesa redonda organizada por esta entidad y la revista Elle para hablar sobre el Body Positive. Un movimiento que promueve la aceptación y la autoestima del cuerpo.

“La delgadez no es lo normal para mí. Afortunadamente ahora ya hay muchos más cuerpos diversos, hay más variedad: Nathy Peluso, Rosalía y yo misma somos ya cuerpos normativos, aunque todavía hay gente que sigue llamándome gordita”, así ha explicado la cantante cómo se ha convertido en un ejemplo a seguir por muchas personas.

También ha explicado que el discurso empoderado que lanza a través de sus canciones es algo natural para ella: “Siempre digo que yo no hago canciones feministas, sino que soy una feminista que hace canciones”.

En esta charla hablaron de muchos temas relacionados con este movimiento, entre ellos, Lola quiso resaltar el poder de las redes sociales y cómo juegan un papel que no beneficia a mucha gente: “Las redes sociales tienen su peligro. Recibimos demasiados estímulos en poco tiempo y no sé si, por ejemplo, el cerebro de los adolescentes está preparado para procesar eso. El mío, a su edad, desde luego no lo estaba”. Con esto quiere mandar un mensaje muy importante a los más jóvenes, “no todo es lujo y perfección”.

De lo que podemos estar seguros es que Lola Índigo ayuda a muchas personas gracias a sus mensajes, como ella mismo explicó: “Yo era la oveja negra, la rara de mi pueblo…y ahora me vienen niñas con TCA y me dicen que las he ayudado”.

“Nadie está solo, siempre digo eso en mis conciertos”, defendía la granaína después de explicar que a lo largo de su carrera se ha rodeado de muchas críticas, pero que ha aprendido a valorar las que de verdad importan: “Las críticas negativas me han hecho ser mejor artista, pero he aprendido a valorar más los comentarios positivos”.

Para terminar, quiso dejar un consejo a todas las personas que se sienten identificadas con este movimiento: “Mi consejo es rodearte de gente que te quiere, un entorno sano”.