Marshmello y French Montana hacen vibrar a Malta con el festival 'Isle of MTV' 2022

Después de dos cancelaciones a causa de la pandemia, este martes 19 de julio, Malta volvió a acoger uno de los mayores festivales de la ciudad: Isle of MTV Malta 2022. Un festivalazo que LOS40 no nos quisimos perder. Y es que se trata de uno de los mayores festivales veraniegos por el que, en anteriores ediciones, han pasado artistas como Lady Gaga, David Guetta o Snoop Dogg. Así que hicimos las maletas y pusimos rumbo a la isla para disfrutar del show organizado por la MTV.

Imagen panorámica del festival. / Isle of Malta

A pesar de las altas temperaturas, a las 19.00 de la tarde, en la plaza Il-Fosos de Malta no cabía ni un alfiler. El primero en abrir el festival fue Shaun Farrugia. El DJ local, que se dio a conocer por sus colaboraciones con Martin Garrix, actuaba por primera vez en 'Isle of MTV' y desde el minuto uno puso en pie a los asistentes interpretando temazos como Starlight (Keep Me Afloat), su producción más reciente con Garrix o If we'll ever be remembered.

En el ambiente se palpaba que la gente tenía ganas de bailar y cantar. Bbno$ (pronunciado como 'Baby No Money) fue el siguiente el subirse y comerse el escenario. LaLaLa, su canción junto al productor Y2K o 'Edamme' fueron algunos de los éxitos que todo el mundo cantó a pleno pulmón. Y es que el rapero canadiense se marcó una actuación espectacular.

Más tarde y a punto de empezar anochecer, apareció Mae Muller con un espectacular vestido rosa. La cantautora inglesa deleitó con canciones como Better Days y I just came to dance. Además, se marcó un impresionante juego de luces convirtiendo el escenario de 'Isle of MTV Malta 2022' en una gran bandera del Orgullo LGTBI+ mientras versionaba éxitos de Madonna.

Pero el plato fuerte llegó con French Montana. Desde su llegada al palco vip, sus fans no le quitaron ojo y por supuesto, no soltaron sus móviles para inmortalizar cada paso que daba. Vestido de lila y enjoyado de diamantes, Montana se entregó a los miles de fanáticos. Unforgettable y All the way up fueron las canciones favoritas del público. Tanto jóvenes como mayores no dejaron de corear las letras del marroquí al ritmo de una exhibición de pirotecnia para más tarde dar paso a otro cabeza de cartel: Marshmello.

¡Lo de Marshmello fue brutal! Salió al escenario por todo lo alto. El DJ apareció entre fuegos y aprovechó para estrenar su nuevo tema, American Pyscho junto a Mae Muller, que no dudó en volver al escenario. El popular DJ pinchó de todo. Desde Happier, Wolves, canciones de Dua Lipa o su último sencillo 'Numb'. Con su característico casco y dejando al púbico boquiabierto con cada canción, Marshmello puso fin al espectáculo.

'Isle of MTV' provocó que Malta se llenara de música, energía y color durante 5 horas. Sin duda, es un evento que todo el mundo debe vivir al menos una vez en su vida y que el próximo 13 de agosto, en España, podremos volver a disfrutar gracias a su retransmisión en MT España.