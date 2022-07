Anabel Pantoja está creando escuela. La sobrina de Isabel Pantoja va camino de convertirse en una de las finalistas de la última edición de Supervivientes y, por supuesto, en una de las grandes protagonistas de la edición. Poco queda de aquella joven que en 2014 apenas duró dos semanas en la isla, llegando a pedir su expulsión. Ahora es una auténtica superviviente que ha demostrado aguantar todo tipo de desafíos.

Ahora a Oriana le gustaría seguir sus pasos. Este miércoles, en Tierra de Nadie, la celeb dijo que quería volver al concurso. ¡Sería la tercera vez que la joven acude a Honduras! “Me encantaría decir que me he superado y quiero ver hasta qué punto he madurado y crecido como persona”, aseguró la experta en realitys.

No sabemos si el equipo del programa le daría otra oportunidad a Oriana. Y es que no tiene un buen historial en la isla. En 2014 participó por primera vez, durando solo cuatro días. Peor fue su experiencia en 2017, donde no aguantó ni una sola jornada. Y eso que acudía como “fantasma del pasado”.

¿Será la primera concursante confirmada de la edición de 2023?

Ante estas palabras, Sobera le preguntó directamente si quiere ir a Supervivientes de nuevo. Porque el presentador quería ir directamente al grano: “Entonces, ¿quieres ir a Supervivientes?”.

“Sí, me gustaría. Me da miedo, pero sí que me gustaría”, dijo Oriana ante la sorpresa del plató. Sobera le preguntó cuánto tiempo piensa que duraría en esta tercera oportunidad: “Su voy es para aguantar hasta el final”, dijo ella.

Fue entonces cuando el presentador confirmó su presencia en la siguiente temporada. Eso sí, queda esperar para saber si la cosa iba realmente en serio: “¡Confirmamos a Oriana para 'Supervivientes 2023' y que va a resistir como una campeona!"

De este modo, Oriana Marzoli podría ser la primera concursante de Supervivientes 2023 confirmada. Eso sí, esperemos que el programa tenga a un concursante reserva preparado por si las moscas.