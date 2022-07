Camilo se moja: Bizarrap o J Balvin, biberón o pañal, Dani Martín o Alejandro Sanz, pan tumaca o arepa

Camilo ha comenzado el verano de gira por España sumergido en nuestra cultura y sus costumbres y por lo que le hemos visto compartir en redes, parece encantado. Claro que nos gusta poner a nuestros artistas en compromisos varios y le hemos hecho elegir entre opciones complicadas: Componer o cantar. La reina del flow o Café con aroma de mujer. Mau o Ricky. Bizarrap o J Balvin.

Él mismo las ha calificado como preguntas incómodas, pero es lo que tiene cuando hay que mojarse y elegir entre dos opciones. Unas veces será más fácil, otras, la cosa se complica, pero ahí está la gracia. Y él se ha sumado al juego.

Eso nos ha permitido saber lo importante que es para él componer, lo bien que se le da cambiar pañales o lo mucho que admira a Alejandro Sanz y Dani Martín.

“Qué ganas tienes de ponerme en aprietos”, es una de las frases que más le ha venido a la cabeza. Y es que no siempre ha podido decirse entre una opción u otra opción.

De horóscopos parece que no está puesto, y si hablamos de comida, ahí llegan las mayores complicaciones. Y es que elegir entre pan tumaca o arepa es un tema complicado. "De esas es la más complicado que me has dicho", aseguraba sobre esta elección. “A mí lo que me gusta del pan tumaca es la elementalidad y en eso se parece mucho a mí, no es simplicidad, es elementalidad. Amo, podría tener una vida solo en torno al pan tumaca”, asegura.

Y atención, si tuviera que elegir entre quitarse el bigote que tanta seña de identidad le ha proporcionado o borrar el tatuaje que se ha hecho Evaluna por el amor que siente hacia su marido… parece que tiene una respuesta, aunque pasando bola.