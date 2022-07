Muere un hombre en la primera fecha de la gira de The Weeknd

The Weeknd comenzó su gira internacional, After Hours Til Dawn, el pasado 14 de julio en Lincoln Financial Field, Filadelfia. El concierto estuvo marcado por un terrible accidente: El fallecimiento de un hombre al caer a más de 10 metro de altura.

Ocurrió cuando este estaba sentado en la barandilla de unas escaleras mecánicas, perdió el equilibrio y cayó al suelo causándole la muerte. Tras el impacto fue trasladado de emergencia al hospital más cercano con múltiples traumatismos. Finalmente, falleció a las pocas horas a causa de una grave lesión cerebral que le había causado la caída.

El cantante aún no ha dado ninguna declaración de lo ocurrido en su concierto. En cambio, las autoridades del estadio como el vicepresidente de comunicación del equipo Philadelphia Eagles football team, el grupo que controla el estadio, sí ha hablado con la policía.

Han explicado que el extraño accidente no ocurrió cuando el concierto estaba en marcha. El suceso pasó cuando este terminó y el público estaba abandonando las instalaciones. Además, en un comunicado interno han hecho referencia a este terrible acontecimiento: "Entendemos que ocurrió un accidente grave en el concierto de anoche y que muchos de ustedes pueden estar experimentando una variedad de emociones. Valoramos a nuestros empleados y estamos comprometidos a brindar apoyo. Como recordatorio, hay recursos disponibles para ayudar en tiempos difíciles”.

Según los informes policiales, todo sucedió a las 22:50 cuando, al parecer, el espectáculo había terminado. La policía ha explicado que la caída parece un suceso accidental “sin sospechas de juego sucio”.

De momento, la investigación sigue abierta para descubrir cómo ocurrió todo. Y ni el cantante ni su representante han salido a hablar del tema de momento.