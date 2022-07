‘Un novio para mi mujer’ y ‘Men’, entre los estrenos del fin de semana del 22 de julio

El verano sigue adelante, aunque eso no significa que el calendario de estrenos se paralice. Las películas siguen apostando por convertirse en la gran oportunidad de la temporada, y muchas lo hacen con miras a convertirse en uno de los taquillazos de la época estival.

Algunas ya lo han conseguido, otras están por hacerlo y las de este fin de semana, definitivamente, también lo tienen como objetivo. Muchos llevan esperando estos estrenos desde su anuncio, y ahora por fin podrán ir a su cine de confianza a poder disfrutar de ella.

Si estás pensando en incluir el cine entre tus planes, aquí te damos la lista de estrenos del fin de semana del 22 de julio. Hay hasta tres películas nuevas, y seguro que alguna de ellas se adapta justo a lo que estás buscando:

Un novio para mi mujer

Diego (Carlos Martín) no aguanta la personalidad de su mujer, Lucía (Belén Cuesta). Pero no se atreve a pedirle el divorcio. No puede más con sus enfados, sus numeritos humillando a gente y su indiferencia, por lo que no está nada ilusionado. La única solución que encuentra son los servicios del Cuervo Flores (Hugo Silva), un seductor que está dispuesto a enamorar a su mujer para que por fin se pueda terminar su matrimonio.

MEN

Harper tiene que retirarse alejada del mundo después de sufrir una tragedia, y vivir completamente sola es algo que puede que le ayude a cerrar sus heridas. Pero en el bosque parece haber una presencia que la acecha, y que podría hacerle más daño de lo que se cree. El miedo termina por dominarla, y no solo por fuera, sino por dentro: los recuerdos y el terror le están torturando.

La memoria de un asesino

Alex Lewis (Liam Neeson) trabaja como sicario, con una carrera a sus espaldas que le ha traído el respeto del mundo del crimen. Pero cuando su ética se pone por delante de un trabajo, debe darle la vuelta a la jerarquía de su gremio y matar a sus contratantes antes de que tanto ellos como el FBI le encuentren y le asesinen primero. Y ahí, su moral acabará por jugarle una mala pasada.