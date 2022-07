Jorge Javier Vázquez emociona a Anabel Pantoja tras ser expulsada de ‘Supervivientes’

No pudo ser para Anabel Pantoja. Aunque se presentaba como una de las candidatas firmes a ganar Supervivientes 2022, la colaboradora de Sálvame e influencer perdió la batalla contra Nacho Palau y fue expulsada en la gala de anoche, quedándose a las puertas de la gran final del reality más extremo de Telecinco.

Antes de abandonar la Palapa, Anabel se emocionó y emocionó a los demás con un discurso de agradecimiento dedicado a sus compañeros, pero también a todo el equipo que hace posible el programa. "Ha sido un honor estar en Supervivientes y llegar hasta aquí. Casi nadie confiaba en mí, ni yo misma. Así que desde aquí darle las gracias al Pirata Morgán porque ha cambiado mi vida por completo", dijo.

El vídeo de Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez

Y añadió a continuación: "Y gracias a todo el equipo que hay detrás, que me ha aguantado, que me ha cuidado y que no deja que nos pase nunca nada. Y a ti Lara. Eres una presentadora que no mide nada y nos trata a todos por igual".

Las palabras de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para hacerle su pequeño homenaje a Anabel Pantoja. "Tengo muchas ganas de abrazarte y de darte un beso”, afirmó el presentador titular de Supervivientes. “Desde luego, yo, como presentador, tengo que decirte que estamos trabajando con una mujer cada vez más profesional y eso es un auténtico placer. Gracias por darnos todos los momentos que nos has dado. Puedo decirte que puedes irte muy, muy, muy orgullosa de tu paso por el concurso".