Aitana, Camilo, Sebastían Yatra y Pablo Alborán, Billie Eilish o Quevedo publican sus nuevas canciones

Este verano estamos asistiendo a una gran explosión de novedades musicales. Cada semana se publican un montón de recientes lanzamientos que nos ayudan a sobrellevar este calor infernal y a mantenernos actualizadas nuestras playlists con lo más nuevo en música.

Este tórrido viernes 22 de julio, por fin podemos disfrutar de canciones esperadísimas como Quieres, de Aitana con Emilia y Ptazeta, Naturaleza de Camilo y Nicki Nicole o la colaboración entre Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

Viernes 22 de julio

Aitana, Emilia y Ptazeta: Quieres. Aitana, que siempre selecciona cuidadosamente sus colaboraciones y nunca deja de sorprender, se ha aliado con la polifacética artista argentina Emilia Mernes y a la reina canaria de las rimas Ptazeta en una canción vibrante, directa y atrevida. Un beat de reggaetón con sonidos electrónicos transita por este tema que va subiendo de tono hasta culminar en unas rimas aceleradas y poderosas, marca Ptazeta. Una canción que sabe a verano, como bien indica Aitana: "Es una canción muy de la época. Es una canción muy de verano y la vais a disfrutar"



Billie Eilish - TV y The 30th. Eilish ha publicado dos nuevos singles esta noche, dos canciones muy diferentes entre si. Una de ellas, TV, ya conocida, al haberla interpretado en directo meses antes, y que aborda una especie de apatía de la artista mientras todo a su alrededor parece derrumbarse con la prohibición del aborto en Estados Unidos o el juicio de Johnny Depp y Amber Heard como telón de fondo. En cuanto a The 30th es una canción que habla de un suceso trágico: el accidente de un amigo.

Camilo y Nicki Nicole: Naturaleza. Una canción que combina pop y rap es la primera colaboración entre el colombiano y la argentina. En ella, ambos artistas hablan de ser uno mismo y de entregarse al disfrute y al baile para acabar con la tristeza. Un sello muy Camilo.

Sebastián Yatra y Pablo Alborán: Contigo. Conexión Málaga-Colombia y duelo de pianos y voces en este tema que se han marcado Sebastián Yatra y Pablo Alborán. Contigo es una balada en la que el protagonista se entrega al amor incondicional de esa persona.

Alfred: 2001. Lo nuevo del músico catalán es también la primera canción de su próximo disco, en el que ha querido implicarse a nivel audiovisual también con un vídeo a su cargo. "El videoclip es un homenaje a aquellos veranos tan felices, junto a mi familia y amigos que me acompañaron, y que a partir de la mitad del vídeo pasan a ser momentos de toda una vida, más allá de los veranos, que en su desenlace llega a ser un repaso a cámara rápida de mi vida, desde mi nacimiento hasta mi último concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona", explica Alfred.

Quevedo y Ovy On the Drums: Sin señal. El canario se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y prueba de ello es cualquiera de sus últimos lanzamientos. Este junto al legendario productor colombiano tiene un ritmo muy tropical que es base perfecta para una letra sobre cuando estás agobiado o aislado en una fiesta porque no está tu crush.

Duki: Givenchy. El argentino llevaba días anunciando que volvía de lleno al trap y así ha sido. Se ha marcado un buen track en GIVENCHY. Lleno de matices, con un sample muy pegadizo de fondo y con una letra que ensalza las victorias del propio artista, se presenta el Duko en esta nueva era.

Tiago PZK: Sex & Love. Incluido en su disco Portales, Tiago lanza como single este tema pop de corte urbano y r&b junto al jamaicano Rvssian. En este tema, el argentino se luce más vocalmente y se deja llevar un poco por la producción electrónica. El efecto es brutal y suena súper internacional.

Trueno y J Balvin: Un paso. Tras colaborar hace unos meses en la canción de Bandido de Balvin, ahora le toca el turno a Trueno involucrar a Jose en uno de sus temas. Un paso se llama este tema en el que los artistas vuelven a facturar una canción que es puro flow y que está lleno de avisos a navegantes.

Juan Magán: Amanecer. El rey del electro latino vuelve a traernos un himno con el que celebrar la vida al ritmo de la mejor música. Amanecer es el nuevo single del catalán y toda una declaración de intenciones.

Esta semana también se publica lo nuevo de Pole., The Chainsmokers, Russ con Ed Sheeran, Lérica y Belinda, Robledo, El IMA, Macklemore junto a Tones & I.