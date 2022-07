Las lecciones aprendidas de Selena Gomez que nos demuestran que es una gran referente

Selena Gomez está de celebración y de estreno de década. Cumple 30 años y parece mentira que la hayamos visto crecer desde que era una niña. Durante todo este tiempo delante de las cámaras y encima del escenario, la artista nos ha enseñado muchas cosas, y no solo musicalmente hablando. Es todo un ejemplo de superación, sobreponiéndose a las adversidades que han marcado su vida y dando visibilidad a temas muy importantes que nos han ayudado a todos o incluso concienciado.

A continuación, te mostramos una lista de las lecciones de vida que nos ha dado Selena Gomez, para celebrar sus 30 años:

Importancia de la salud mental

La intérprete de Love You to Love Me se alejó de los escenarios por sus problemas de salud. Sufre una enfermedad llamada lupus, a la cual le ha dado la visibilidad que merece y muchas personas han podido saber más de ella. Esto, junto con la toxicidad de las redes sociales, le llevó a padecer trastornos mentales, como ansiedad, depresión y bipolaridad. Por ello, ingresó en un centro para ser ayudada y ahora está dispuesta a hacerlo con los demás.

Creó una plataforma llamada Wondermind que combina un podcast con información de interés relacionada con la salud mental. Su objetivo es proporcionar herramientas a todas aquellas personas que consuman su proyecto para ayudar, dar consejos y escucharlos. De esta manera, cuida y normaliza los trastornos relacionados con esta área, a través de conversaciones con profesionales y datos de interés. ¡Una gran idea!

Quererse a uno mismo

Las personas en redes sociales no tienen ningún filtro y, en ocasiones, se permiten la libertad de opinar sobre la vida de los demás, incluso de su físico. Selena Gomez también ha padecido esto, y no solo en Twitter o Instagram.

Siempre se ha visto en el foco mediático y miles de personas han opinado sobre cómo es físicamente. Ahora, con su vuelta activa a redes sociales, ha decidido plantar cara a esos comentarios, mandando un mensaje potente y muy importante: “No me importa mi peso porque la gente se va a quejar de todos modos. Si estoy muy delgada o si estoy más gorda... Soy perfecta como soy”, dijo en un TikTok.

Este tipo de mensajes son muy importantes, pero lo son más si vienen de una persona con millones de seguidores como tiene Selena Gomez. Muchos adolescentes pueden sentirse mal consigo mismos por los comentarios que reciben o que perciben hacia los demás y tener un punto de apoyo como la artista les puede ayudar a no hacer caso.

El éxito no siempre da la felicidad

Selena Gomez lleva toda la vida delante de las cámaras. Su carrera comenzó con 7 años en la serie Barney & Friends, para luego dar el salto a Disney Channel y, posteriormente, a una industria menos infantil. Sin embargo, aunque parecía que la vida de la artista iba viento en popa y estaba llena de felicidad, no fue así.

El éxito que comenzó a tener Selena Gomez no fue fácil de lidiar entre los comentarios de los demás y las persecuciones de los paparazzis: “Creo que ahí fue cuando perdí un poco de mi ser un niño. Más tarde en la vida me di cuenta de que me perdí de muchas cosas”, confesó en The Hollywood Reporter. Además de no poder ser como los demás, tuvo que pelear por sentirse aceptada entre sus compañeros de profesión, quienes no le tomaban en serio por haber salido de Disney Channel.

Una vida llena de esfuerzo, lidiando con problemas que no se aprecian a simple vista.

Importancia de las raíces

Selena Gomez tiene muy claro de dónde viene y de cuáles son sus raíces. Su padre es mexicano, por lo que siempre ha sido muy cercana a la cultura latina y al español. Le cuesta desenvolverse con facilidad en nuestro idioma, pero curiosamente lo canta a la perfección. Lo sabemos gracias a que, en 2021, lanzo un EP íntegramente en esta lengua para hacer un homenaje a su herencia.

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo (Official Video)

Con baladas y ritmos muy latinos, la artista lanzó Revelación y nos demostró cuánto de importantes son sus raíces y el querer mantenerlas siempre, a pesar de vivir en Estados Unidos. Ser hija de una persona mexicana le ha marcado toda su vida, gracias a sus tradiciones y lo demostró en este EP.

Más allá de la música: línea de maquillaje y ficción

Selena Gomez es mucho más que cantante y actriz. Tras su parón en los escenarios, quiso reinventarse para sacar su faceta más empresarial y crear una línea de maquillaje, así como producir su propia serie. Rare Beauty es la marca de cosméticos que tiene la artista, con la que quiere demostrar que todos somos únicos y raros, pero igual de importantes. Un proyecto que estrenó en 2020 y en el que estuvo trabajando alrededor de dos años. Sigue lanzando nuevos productos que son todo un éxito.

La faceta de productora también le está dando muchas alegrías. Es parte de la serie Only Murders in the Building, de Disney +, la cual acaba de estrenar la segunda temporada y ya ha sido renovada por una tercera. Las buenas críticas que está recibiendo no solo se perciben en los comentarios de periodistas o del público, sino también en nominaciones a premios tan importantes como los Emmy.

Selena Gomez es toda una inspiración para millones de personas en todo el mundo. Estas son solo algunas de las lecciones que hemos aprendido junto a ella en estos 30 años de vida y esperamos seguir muchos más a su lado. ¡Feliz cumpleaños!