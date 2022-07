Quevedo está perdido y ‘Sin Señal’ en su nueva canción con Ovy On The Drums

[Intro]

O-O-Ovy On The Drums



[Estribillo: Quevedo]

Estaba buscándome en un party sin señal

Estoy perdido en el club buscando donde respirar bien

O que me entienda alguien

Caras conocida', mucha', pero amigos, nadie

Dale, cáele

[Post-Estribillo: Quevedo]

Yo sigo buscándome

Yeah-yeah-yeah-yeah

Oh, no, no, no, no

Yo sigo buscándome



[Verso: Quevedo]

Perdí la dirección, a casa ya no sé volver

¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder?

Es una noche más donde las horas se van (Oh-oh)

Tenía un papel con tu nombre en las ojeras de San Juan

Dime dónde estás, amor

No hay santero ni doctor que me arranque este dolor

No puedo más

Necesito tu calor, ver la vida de color

Sin ti se apaga mi sol, y a oscuras



[Puente: Quevedo]

¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

Hoy no llego a casa, mami, por favor perdóname

No había señal en el party, por eso no te llamé

¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

Hoy no llego a casa, mami, por favor perdóname

No había señal en el party, por eso no te llamé

[Estribillo: Quevedo]

Estaba buscándome en un party sin señal

Estoy perdido en el club buscando donde respirar bien

O que me entienda alguien (Alguien)

Caras conocida', mucha', pero amigos, nadie

Dale, cáele



[Post-Estribillo: Quevedo]

Yo sigo buscándome

Yeah-yeah-yeah-yeah

Oh, no, no, no, no

Yo sigo buscándome



[Outro]

White P Music, pide

[?] and the vibes everyday

Love all you women [?] everyday, yah

And everything so me big up every country

Yeah-yeah, eh

[?] big up Colombia, Puerto rican, dominicana, cubana

I need caribbean, bomba [?]

You dun know [?]

Ovy On The Drums