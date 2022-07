ZION Y LENNOX: Un tema pendiente con Daddy Yankee y las claves de su colaboración con María Becerra

Después de mucho tiempo sin visitar nuestro país, los legendarios Zion & Lennox vuelven a España para dar algunos shows y trabajar en nueva música. Esos días, no perdieron la oportunidad de pasarse por los estudios de LOS40 Urban para charlar un rato con Ramsés López.

Durante la entrevista, hablarnos de su nuevo material: entre otras, las canciones Berlín junto a María Becerra -de la que nos mostraron un extracto en exclusiva antes de su salida-, y Brisa, un tema que está calando fuerte en colaboración Danny Ocean, ambas ya un éxito.

Tema pendiente con Daddy Yankee

Pese a que Zion & Lennox son toda una institución dentro de la música urbana, aún queda grupo para rato. Después del varapalo que nos llevamos los seguidores de Daddy Yankee al anunciar su retirada, Ramsés no puede evitar preguntarles si hay Zion & Lennox para rato y ellos respondieron así: "Claro que sí, nos sentimos jovencitos todavía, nos comportamos como tal, también (risas)".

¿Creéis que se os quedó algo por hacer con Daddy?, les pregunta Ramsés y ellos responden: "Hemos hecho canciones muy buenas con Daddy; me hubiera gustado hacer una más que fuese igual de fuerte como lo fue Yo Voy o Tu príncipe. Me hubiera encantado dar ese tercer golpe bien chévere con Ramón. Yo espero que no sea definitivo ese retiro. Tengo fé con que vuelva a sacar música".