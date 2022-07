LOS40 reciben a Harry Styles en España como número uno de la lista

Este sábado 23 de julio, al término de una edición muy especial de #Del40al1CocaCola desde el parque temático Puy du Fou en Toledo, Harry Styles ha recuperado el número uno de la lista con As it was, canción con la que ya lideró el chart en dos ocasiones (a finales de mayo y principios de junio). De este modo, el single del británico se convierte en la segunda canción que este 2022 encabeza la clasificación tres semanas; solo Tacones rojos, de Sebastián Yatra, lo había conseguido con anterioridad este año.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

As it was es decididamente una de las canciones de 2022. No solo ha sido tres veces (de momento) número uno de LOS40, sino que ha liderado también importantes listas internacionales. Estuvo diez semanas en el número uno de Estados Unidos y otras tantas en el Reino Unido; en su país solo un fenómeno como el de Running up that hill, una canción de 1987 a cargo de Kate Bush, de moda otra vez gracias a la serie Stranger things, pudo terminar con su reinado.

Harry reinará en lista esta semana próxima, lo que coincidirá con su paso en concierto por España, dentro de su gira Love on Tour 2022: estará actuando el vienes 29 en el WiZink Center de Madrid. ¡Qué ganas de ver en vivo al artista del momento!