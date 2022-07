Lola Índigo y sus Números 1 en LOS40

Lola Índigo es, sin duda, una de las artistas del momento. Sabe cómo convertir una canción en un auténtico hit y eso es así porque no para de lanzar éxito tras éxito. Por ello, tiene encandilado al público y cada vez son más las personas que deciden sumarse a su carrera para seguir todos los pasos que da. Está dejando atrás a La Niña que tantas alegrías le ha dado para dar comienza a una nueva etapa cargada de calidad, como ya ha demostrado con An1mal.

Desde LOS40, sabemos el potencial que tiene Lola Índigo y todo lo que le queda por enseñarnos. Por eso, es recurrente en nuestra lista de éxitos, la más importante de la radio nacional. La artista ha sido Número 1 un total de cinco veces. A continuación, un repaso de cuáles han sido las canciones que han coronado nuestro ránking:

Ya No Quiero Ná

Lola Indigo - Ya No Quiero Ná

Ya No Quiero Ná es la canción con la que Lola Índigo presentó su proyecto musical y con la que sorprendió a más de uno. Comenzaba así una carrera ambiciosa en donde no estaría sola, gracias a cuatro bailarinas que siempre la acompañarían en todo el proceso.

El 29 de diciembre de 2018, Ya No Quiero Ná se coronó en Del 40 al 1, siendo el último triunfo de una canción en la lista de ese año. Si antes no dejaba de sonar, a partir de ahí, fue recurrente en nuestra radio.

Mujer Bruja

Lola Indigo, Mala Rodríguez - Mujer Bruja

No tuvo que esperar mucho tiempo para volver a coronarse en la lista de LOS40. Su famosa Mujer Bruja junto a Mala Rodríguez lideró el ránking tan solo tres meses después de hacerlo con Ya No Quiero Ná y no nos extraña. Un tema potente con un sonido que hipnotiza y que se escuchó en todos lados desde su lanzamiento.

Lola Índigo y Mala Rodríguez llegaron a lo más alto de la lista el 23 de marzo de 2019.

Me Quedo

Aitana, Lola Indigo - Me Quedo

La artista decidió sumarse al álbum debut de su compañera de Operación Triunfo, Aitana, y hacer juntas un auténtico temazo. Me Quedo fue la canción que lanzaron como single de Spoiler, el primer disco de la catalana. Sorprendió a todos por el ritmo bailable que tenía y, además, fue la primera colaboración entre dos exconcursantes del talent show de 2017.

Lola Índigo y Aitana lograron ser Número 1 de LOS40 el 21 de diciembre de 2019, a punto de finalizar el año.

Santería

Lola Indigo, Danna Paola, Denise Rosenthal - Santería

Las colaboraciones de Lola Índigo son un éxito asegurado, sobre todo las que tiene con mujeres. En esta ocasión, se unió a Danna Paola y a Denise Rosenthal para crear Santería, un hit lleno de magia y con videoclip que nada tiene que envidiar a las reinas del pop anglosajón.

Esta vez, Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal se coronaron en LOS40 el 9 de enero de 2021, empezando el año con buen pie.

Niña de la Escuela

Lola Indigo, TINI, Belinda - Niña de la Escuela

La última canción con la que la artista se ha coronado en LOS40 es con un auténtico hit. Una canción que marcó un antes y un después, teniendo un significado increíble en la etapa que le corresponde. Lola Índigo se juntó con dos titanas de la música latina como son Tini y Belinda para lanzar Niña de la Escuela y ¡vaya acierto! Un tema con el que, además, se puede sentir identificada mucha gente.

Es por eso, por lo que debía estar en lo más alto de Del 40 al 1. Lo consiguieron el 9 de octubre de 2021 y nuestro locutor, Tony Aguilar, aprovechó para decírselo por llamada a Lola Índigo, desatando su alegría en directo.

Por el momento, la artista no ha conseguido más Números 1 en LOS40. Sin embargo, no ponemos en duda que próximamente logre colocar otro temazo en lo más alto. Actualmente, uno de sus últimos hits, Toy Story, pelea por subir posiciones en la lista. ¡Veremos que le deparará el futuro a Lola Índigo!