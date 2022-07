Rafa Pabön prepara una nueva fase con el estreno de ‘Eclipse Lunar’, su nuevo single

Rafa Pabön acaba de lanzar Eclipse Lunar, el primer sencillo del que será su próximo proyecto Dial Up, un EP que verá la luz en octubre de este mismo año.

"Eclipse Lunar es el comienzo de una nueva fase de reconexión personal con mi música y mi público. Esta reconexión va de la mano con el concepto visual de estética retro y de referencias del internet de los 90’s - 2000’s. Se refiere a ese anhelo y deseo intenso que generan las relaciones a distancia", expresa el artista sobre esta canción.

El puertorriqueño anunciaba esta nueva etapa con un vídeo que marca la línea y la principal temática de su nuevo trabajo. La protagonista del clip se conecta al messenger dispuesta a chatear con él. De repente, salta una ventana emergente: "Rafa has just signed in". Una notificación que avecina la nueva aventura del cantante.

Bajo el sello de Rimas y producido por Rike Music, se trata de un tema sensual, bailable y un adelanto de lo que está por venir por el cantante urbano. En el videoclip vemos influencias retro mientras juega con la sensualidad de las relaciones virtuales bajo la dirección creativa y concepto de Comité Studio. La dirección del video estuvo a cargo de Mariela Pabón junto con Karla Read.

El 2021 fue un año de muchos logros para el artista puertorriqueño y exponente de música urbano, y este año pudimos ver los resultados de su trabajo como compositor con múltiples nominaciones, incluyendo una nominación a un premio a los Grammy Latino y a los Premios Tu música Urbano celebrados en Puerto Rico el pasado mes de junio.