10 frases icónicas de Karol G que necesitas en tu vida

¿Acaso no es maravilloso vivir en una época en la que tenemos a artistas tan geniales y empoderadas como Karol G? La colombiana está pasando por su mejor momento profesional. Es una de las cantantes y compositoras más respetadas en todo el mundo y no para de sumar logros. Icono de la cultura pop, de la música latina y del empoderamiento, sus canciones son capaces de conectar con millones de personas que vibran al ritmo de éxitos como Provenza, El Makinon, Mamii o Sejodioto.

Recopilamos algunas frases míticas de la bichota que tanto bien nos han hecho para nuestra paz y salud mental. Además, son perfectas para compartir en nuestras redes sociales o dedicar a quien más quieras. 10 mensajes de Karol G extraídos de sus temas o entrevistas y que todos necesitamos incorporar en nuestra vida.

10 frases icónicas de Karol

Empoderamiento

1. “To’ me quieren partir y no tienen con qué / Roncan, pero no pueden con mi pum-pum" (Bichota). Aquí Karol G no se anda con chiquitas. Para demostrar lo que vales, venirte arriba y romperla cuando y donde quieras.

Karol G, durante su show en Coachella en 2022. / Amy Sussman/Getty Images for Coachella

2. "Este booty se va y eso e' sin darle promo" (El Makinón). Una frase perfecta para enviar una indirecta muy directa en redes. ¿Que pasa de ti? Pasa de él, así de claro.

3. "Yo vine a cambiarte las reglas del juego / Te crees bien malo / Yo te bajo el ego" (Muñeco de lego). Aquí Karol G comienza a marcar terreno y a expresar muy claramente su cometido en la música. Todo determinación.

4. "Se volvió una misión tratar de llevar ese mensaje de seguridad, de querernos a nosotros mismos. Cuando tú no tienes a quién amar, estás tú misma. Tienes que quererte (...) Es algo con lo que me despierto todos los días, que quiero compartir con los demás para que se sientan igual". (Declaraciones para Vogue México, 2022). Toda esta esta entrevista es un alegato por las mujeres, por la belleza natural y contra los convencionalismos y corsés de la sociedad. Karol G siempre nos deja importantes lecciones y la más bella es decirnos: sé tú misma, cree en ti. Toda una inspiración.

Contra el amor tóxico

5. "Amiga, deja solo a ese payaso / Si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario" (200 copas) ¿Cuántas veces nos han dicho esto nuestras mejores amigas? Pues ahora debería ser mandatori.

6. "Ella se cura con rumba / Y el amor pa la tumba" (Tusa). La canción más icónica y coreada de Karol G encierra un potente mensaje. Si tú también escuchas la canción y te da una depresión, piensa en cambiar de tema y hacerte con otro track favorito.

Denuncia e inicios complicados

7. "Todas las personas con las que trabajé me hicieron propuestas indecentes o querían algo a cambio. Pero mi papá empezó a trabajar conmigo y he ido esquivando muchos obstáculos". (Entrevista en El País, 2018)

Libertad

8. "Taba con alguien pero ya estoy free" (Provenza). El nuevo éxito global de Karol G es una de las canciones del verano, pero también alberga un gran mensaje de libertad.

Hermandad

9. "Tenemos que colaborar entre mujeres para consolidar todo lo bueno que está pasando" (El País, 2018). Hace años que Karol G ya pensaba así y no hay duda de que la artista colombiana predica con el ejemplo. Desde entonces han sido innumerables sus colaboraciones con mujeres (Mamii con Becky G, El Makinón con Mariah Angeliq o Tusa con Nicki Minaj. Para Provenza ideó un videoclip protagonizado por mujeres y en sus directos cuenta con un cuerpo de baile femenino.

Tú estás donde estás hoy, por lo que hiciste y dejaste de hacer ayer y estarás donde estarás mañana por lo que hagas y dejes de hacer hoy... Tú puedes lograr eso que sueñas EMPEZANDO HOY! 🤍🕊 Hágale pues !!! — LABICHOTA (@karolg) April 1, 2021

Motivación

10. "Tú estás donde estás hoy, por lo que hiciste y dejaste de hacer ayer y estarás donde estarás mañana por lo que hagas y dejes de hacer hoy... Tú puedes lograr eso que sueñas EMPEZANDO HOY! Hágale pues!!!" (Twitter, 2021). Así de claro compartió este mensaje con todos sus seguidores porque aunque haya circunstancias que nos compliquen la vida, al final, somos lo que somos por lo que trabajamos y por lo que hacemos por nosotros mismos para conseguir nuestros sueños.