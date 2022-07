Lo que opina Prince Royce de que Rosalía y C. Tangana hagan bachatas

Prince Royce se ha convertido en una de las estrellas más importantes de la escena latinoamericana. Con canciones como Sensualidad y Corazón sin cara, el artista de origen dominicano se ha colocado en una posición de privilegio dentro de la industria musical. Ahora, después de mucho tiempo, ha cumplido con su promesa y ha visitado LOS40 Global Show para charlar con Tony Aguilar sobre todas las novedades relacionadas con su carrera discográfica.

Las colaboraciones

“He tenido la dicha de colaborar con diferentes artistas que admiro. Marc Anthony, Bad Bunny, Anuel AA…ha sido un placer y me gusta porque es divertido como cada artista trae su magia a cada canción. Lo he disfrutado y me siento muy feliz con todo lo que ha pasado en mi carrera”.

La revolución de la bachata

“Es increíble cómo ha crecido la bachata. Para mí ha sido increíble ver a bandas de rock como Maná o a artistas como Shakira cantar bachata conmigo. Ha sido un placer ver este proceso y todo el crecimiento que ha tenido el género”.

Rosalía y C. Tangana

“Me gusta que hagan que Rosalía, C. Tangana y otros artistas hagan bachatas. A veces entro en internet y leo mensajes de la gente que dicen que están dañando a la bachata. Pero me parece interesante y me encanta porque la bachata es un género muy pequeño que ha ido creciendo. Ver a C. Tangana que, a su manera, hacer una bachata. O Rosalía con The Weeknd. Como bachatero de República Dominicana escucho cosas que quizás no sean así, pero ahora cada uno lo puede hacer a su manera. C. Tangana está haciendo una bachata a su manera, a su estilo y me gusta que lo hagan porque así la bachata llega a más gente”.

