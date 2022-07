Peter Jackson ya trabaja en nueva película sobre los Beatles

La historia de los Beatles es fascinante. La vida y trayectoria del grupo, uno de los más importantes de la música, sigue teniendo mucho interés para los millones de fans que tienen el mundo más de 50 años después de su separación. El éxito de The Beatles: Get Back, la serie documental creada por Peter Jackson, lo demuestra. Ahora, un año después de su estreno, el director ha anunciado que sigue trabajando en un nuevo proyecto relacionado con los cuatro de Liverpool.

En esta ocasión, se trata de una película de ficción en la que participarán los miembros supervivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr. Poco ha trascendido sobre su contenido o formato. "Estoy hablando con los Beatles sobre otro proyecto, algo muy, muy diferente a Get Back", confesó Peter Jackson a Deadline. "Estamos viendo cuáles son las posibilidades, pero con ellos es otro proyecto. No es un documental... y eso es todo lo que puedo decir".

De acuerdo con estas escuetas declaraciones, el director de El señor de los anillos no quiere descifrar de qué se trata esta nueva producción, pero todo apunta a que será un live-action. "Uno de ellos podría ser a gran escala, pero es tan complicado desde el punto de vista técnico que estoy tratando de averiguar cómo lo haré exactamente", continuó. "Es una película de acción en vivo, pero necesita una tecnología que no existe en este momento, así que estamos en medio del desarrollo de la tecnología para permitir que suceda. Estoy tratando de anticipar lo que podría ser capaz de hacer, incluso antes de que exista. No algo de fantasía, pero es algo bastante interesante".

The Beatles Get Back se estrenó el 25 de noviembre de 2021, y se trata de una docuserie para la que Jackson tuvo a su disposición 10 horas de audio y 57 horas de vídeo grabadas durante las sesiones de estudio de Let It Be y la presión bajo la que se encontraba la banda. Además, plasmó por primera vez el concierto en la azotea completo. Todo cobró forma tras arduos meses de trabajo y restauración de calidad y color para obtener el resultado que se puede ver a través de Disney+.

The Beatles: Get Back - A Sneak Peek from Peter Jackson

Una de las principales virtudes de este documental es que no oculta los momentos de tensiones y las fuertes discrepancias que hubo entre los miembros de la banda, incluyendo la famosa discusión entre Paul McCartney y George Harrison, molesto por sentirse en un segundo plano desde el punto de vista creativo.

Este documental, que llegó a estar nominado a cinco premios Emmy, así como el interés mostrado por Peter Jackson de continuar explorando la historia no contada de los Beatles, demuestran que el espíritu de los cuatro de Liverpool sigue más vivo que nunca 50 años después de su separación.