Lola Índigo y Emilia: ¿Se viene colaboración?

Lola Índigo y Emilia se traen algo entre manos y las redes sociales lo saben. En una foto de La Niña hemos visto unos comentarios que han hecho que el público de ambas artistas se vuelva loco y esté sacando sus propias conclusiones.

Todo ha empezado con la foto que publicó Mimi celebrando el disco de oro que había ganado junto a Elettra Lamborghini y Rocco Hunt con Caramello. Ha sido la argentina quien ha comentado en el post: “Y esta potra?”, bromeaba.

Hay que recordar que las dos cantantes ya se conocen de antes. Fue en el viaje que hizo la granaína a Argentina para promocionar su música y dar varios conciertos cuando coincidió en diferentes estudios con algunos artistas del país.

Así lo explicó Lola en una entrevista que dio durante su estancia en Buenos Aires: “Estuve en el estudio con Big One y los chavales. Me junté ya con María, por fin, y con Duki, Big One, Emilia... Tenéis en Argentina unos artistas majísimos, increíbles, super buena gente...”

Lola Índigo hablando que ayer se juntó con Emilia, Duki, Big One, Maria! pic.twitter.com/jYmp5gil0N — Emilia Mernes Updates (@emupdate) October 26, 2021

Apuestas por el título

En este viaje ya publicaron fotos juntas y se contestaron en Twitter, algo que hizo que los fans encendieran las alarmas. En ese momento no se conocía ningún detalle de lo que se traían entre manos, pero ahora ya tenemos una frase que puede darnos el título de su próxima colaboración.

“Traigan los juguetes que llegan las muñecas”, ha respondido Mimi al primer mensaje de la argentina. Las Muñecas es el título por el que apuestan los usuarios de las redes sociales. Se trata de una frase que encajaría perfectamente en una canción compuesta por ambas cantantes.

LAS MUÑECAS



Lola Indigo feat Emilia 👀👀👀👀 pic.twitter.com/4uRX5r27XV — Lola AN1MAL 🦋 (@Lola_B___) July 25, 2022

Ahora solo podemos esperar a que Lola y Emilia nos confirmen todas las sospechas que tienen los fans. Seguro que, si ya han dejado mensajes en redes, no tardarán mucho en darnos una fecha o, incluso, un adelanto para que la espera se haga más amena.

A ti, ¿te gustaría esta colaboración?