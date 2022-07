LOS40 Canarias te invitan a Isla Bonita Love Festival 2022

Isla Bonita Love Festival 2022 será el broche final a una semana social llena de actividades en favor del colectivo LGTBI, que ya es referencia en el territorio nacional. Tendrá lugar el próximo sábado 30 de julio en Tazacorte, en la Isla de La Palma.

Será, sin duda, uno de los mejores eventos musicales que verá Canarias este año, con la recuperación de los grandes espectáculos y en un marco adecuado para potenciar la recuperación y dinamización económica y turística de La Palma.

Y como no podía ser de otra manera, LOS40 Canarias han apostado por este evento para invitar a dos de sus oyentes de cada una de las 8 islas a acompañar al equipo en Canarias de la radio de todos los éxitos al festival de una manera muy especial: entérate de toda la información en el Facebook de LOS40 Canarias.

Nicki Nicole será una de las grandes estrellas del cartel musical. En tan solo tres años, Nicki Nicole se ha convertido en la artista que rompe todos los récords. El talento y popularidad de la joven rosarina trasciende todos los límites con una autenticidad única en escena. Ofrece un repertorio soñado por sus jóvenes fans con los éxitos de su reciente álbum, “Parte De Mí”, que arrasa con más de 350 millones de streams, logrando el puesto #2 a nivel mundial y #9 en Estados Unidos, y las canciones que la han convertido en un fenómeno mundial.

Alejandro Sanz será otros de los nombres importantes del festival. Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, es el artista español con mayor número de Premios Grammy y fue honrado en 2017 por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus importantes contribuciones filantrópicas. El artista madrileño ha sido también reconocido por su gran implicación con organizaciones no gubernamentales como Save the Children, Greenpeace o Médicos sin Fronteras. Pionero en el uso de las redes sociales, con más de diecinueve millones de seguidores en Twitter, seis en Facebook y tres en Instagram, su influencia global tiende puentes entre España y América.

Otra artista que tiene una cita en Canarias será Vanesa Martín, que despierta pasiones entre numerosos artistas españoles, europeos y latinoamericanos, que esperan turno para incorporar a su repertorio un tema firmado por ella, grabar un dúo o compartir escenario con ella. A lo largo de sus quince años de carrera, Vanesa ha colaborado tanto en directo como en estudio, con Joaquín Sabina, Ana Belén, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Miguel Bosé, Pastora Soler, Raphael, Melendi, Beret, Kany Garcia, Abel Pintos, Mariza, Tiziano Ferro, entre otros.

Junto a Nicki Nicole y el dúo de DJs sueco Rebecca & Fiona, el matiz más internacional lo pondrá Todrick Hall. Su activismo lo ha llevado a las más altas cotas no solo como artista sino como icono QUEER que ya ha sobrepasado las fronteras de Estados Unidos. Tanto, que entre sus creaciones se encuentra la producción del video musical de la premiada You Need To Calm Down de Taylor Swift, una canción que se convirtió de inmediato en un himno a la igualdad para la comunidad LGTBIQ+. Por esta producción Taylos Swift y Todrick Hall ganaron el premio MTV 'Video for Good' de 2019. Sus tremendas y exuberantes coreografías serán sin duda uno de los grandes atractivos del Isla Bonita Love Festival 2022.

A todas estas actuaciones se unirán también Pignoise, Edurne y Bombai, con los que vibraremos sobre el escenario y presentarán ante el público canario sus temás más clásicos, así como las novedades más actuales.

Entradas ya a la venta

Las entradas para acudir al macroconcierto del 30 de julio de más de 10 horas de duración se pueden encontrar en tomaticket.es, El Corte Inglés, Oficinas de Turismo del CIT Tedote o CanariasViaja.com.