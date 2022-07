LOS40 Dance The Symphony: Un viaje épico y emocionante por lo mejor de la música electrónica

Los40 Dance The Symphony es un viaje épico y emocionante por lo mejor de la música electrónica en clave sinfónica. Un espectáculo de LOS40 Dance con el que conocer un pedacito de la historia de la música electrónica y con el que bailar algunos de los himnos más representativos de la música dance.

Un show espectacular a cargo de la Orquesta de Música Santa Cecilia de Teruel y nuestros DJs José Manuel Duro y Arturo Grao, que se encargaron de diseccionar y revisitar canciones de clásicos del dance como Robert Miles, Faithless, Fatboy Slim, Avicii o Darude, algunos de los más célebres creadores de música electrónica de todo el mundo.

La grabación de esta sesión histórica e inolvidable tuvo lugar en el Teatro Marín de Teruel, una ubicación de auténtico privilegio, ya que tiene 100 años de historia y una acústica excelente. Además, el evento contó con un público extraordinario: hasta 528 personas -la máxima capacidad del recinto-, compartieron este momento tan especial con nosotros.

La sincronía entre la banda Santa Cecilia y los éxitos del dance fue total. Sus más de 50 músicos se entregaron durante casi una hora para dar vida a este espectáculo, una fusión única que demuestra que la música no tiene fronteras.

Los arreglos de las piezas musicales interpretadas por la banda han sido realizados por Óscar Senén, que es uno de los mejores arreglistas del mundo, actualmente está trabajando en Los Ángeles (EE.UU).

En palabras de José Manuel Duro: "Cuando estábamos terminando el primer ensayo, a mí se me saltaron las lágrimas. No lo pude evitar, no soy de lágrima fácil, pero escuchar en directo un tema que es uno de los más importantes de la música electrónica, un tema que hemos pinchado mil veces en la radio, acabé llorando como una magdalena. El poder de la música en directo, y en este caso siendo música clásica, fue demoledor", explica nuestro compañero.

LOS40 Dance y el Ayuntamiento de Teruel presentan: The Symphony. Nunca has visto o escuchado nada igual.