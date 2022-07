Ryan Gosling y su “coño”: El actor confiesa su palabra favorita en español y elogia a su suegra

Ryan Gosling no para de copar titulares. Si su fichaje por Barbie interpretando al mítico Ken fuera poco, ahora la promo de El Agente Invisible está haciendo el resto. Y es que, aunque sus compañeros Chris Evans y Ana de Armas se lo estén pasando en grande en sus respectivas entrevistas, él también ha dejado alguna confesión para el recuerdo.

El intérprete se ha enfrentado a la Entrevista sin filtros de Netflix, un encuentro con sus fans de Latinoamérica en la que no ha dudado en presumir de sus nociones básicas de español. Un conocimiento que le viene gracias a su matrimonio con Eva Mendes, con la que está en una relación -ya matrimonio- desde hace más de una década.

Se dice que se conocieron en el rodaje de Cruce de caminos, donde interpretan a dos examantes que supieron ver más allá de las cámaras y los focos. Ahora están más enamorados que nunca, y así lo ha demostrado hablando orgullosamente del arroz con leche de su suegra. "El arroz con leche de la mamá de Eva" es su postre favorito, el cual describe como si un ángel llorase en su boca.

Sobre su palabra favorita, él lo tiene claro: Coño. Lo dice con una sonoridad que evidentemente le ha debido escuchar a su esposa en más de una ocasión, y de ello confiesa que "coño siempre está ahí", después de decir la palabrota unas cuentas veces.

Más allá de eso, el actor también ha contado que le obsesiona la duda de si los fantasmas llevan ropa o no, además de destacar de que la serie Days of our lives fue la que le dio un empujón para dedicarse al mundo de la actuación. Y menos mal, porque con una carrera de casi tres décadas, puede decir que no se equivocó de trabajo.

Una prueba más de que los matrimonios bilingües son de lo más divertidos, ¿o es que acaso alguien ha olvidado cuando Chris Hemsworth contó que Elsa Pataky usaba el español para discutir? Sin duda, momentazos que sus fans hispanoparlantes agradecen. Y la prueba es que desde que Gosling habló de este asunto, las redes no han parado de comentarlo hasta convertirlo en Trending Topic.

El Agente Invisible ya está disponible en Netflix.