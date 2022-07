Nuria Roca reflexiona sobre la falsedad de las redes sociales tras publicar unas imágenes de sus vacaciones

Nuria Roca está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las playas paradisiacas de Menorca. Es muy activa en redes sociales, sobre todo, en Instagram, por lo que no duda en mostrar su viaje con diferentes fotografías de sus seres queridos, de los paisajes maravillosos de la isla y de ella misma.

Como no podría ser de otra manera, nos ha dejado varias imágenes de sus posados veraniegos en bikini desde la cubierta de un barco. Lo ha hecho aprovechando que estaba tomando el sol, a través de unas fotografías posicionadas por encima de su cabeza: “Ei, a ver si no voy a tener yo mi postureo particular 🌊 Buen día 💙”, escribió. Su post de Instagram se ha llenado de elogios y mensajes positivos en referencia a su cuerpo e incluso su marido, Juan del Val, ha aprovechado para comentar con fuegos y corazones.

Sin embargo, Nuria Roca es muy consciente de cómo son las redes sociales y por eso, tres días después de subir dichas fotografías ha colgado otras de sus vacaciones, pero mandando un mensaje muy importante: “Advertencia: tanto la foto del bikini del otro día como en estas evidentemente están tomadas desde el mejor ángulo y donde una se ve más mona…”. Como suele pasar en redes sociales, todos mostramos nuestra mejor cara, mientras las fotografías se hacen desde el mejor de los ángulos. “Los descartes os los ahorro”, bromea la presentadora.

También ha agradecido todos los piropos que le dejaron y por los que se siente muy reconfortada. Sin embargo y continuando con el tema de lo que se muestra en redes sociales, Nuria Roca acuñó una frase que decía mucho su hermana para resumir este aspecto: “Ahora sí que sé lo falso que es IG!” Jajajjajaja;)".

Nuria Roca aprovecha para dar una lección de conciencia en sus redes sociales, además de mostrar sus viajes y proyectos. En numerosas ocasiones, utiliza su cuenta de Instagram para reflexionar sobre su vida y su carrera profesional. En una de esas veces, contó todas las experiencias que vivió durante sus etapas laborales pasadas y los lugares a los que tuvo la oportunidad de ir. Sin embargo, se mostró muy agradecida por ser presentadora de La Roca, su programa en La Sexta, y lo demostró con unas bonitas palabras: “os diré que ahora, en La Roca, tengo las mejores vistas”.

La presentadora no puede estar en un mejor momento profesional. Además de La Roca, también forma parte de El Hormiguero y ha podido seguir disfrutando de su faceta como actriz en la cuarta temporada de la serie de Amazon Prime, Madres. Amor y vida.