Rosalía y Bad Bunny se cuelan en la lista de canciones favoritas de Barack Obama

Un año más, Barack Obama ha sacado su lista de imprescindibles del verano. El ex presidente de Estados Unidos ha compartido en sus redes sociales dos posts. El primero ha sido de sus lecturas veraniegas, donde ha incluido libros como Mouth to Mouth de Antoine Wilson, Velvet was the night de Silvia Moreno-García o The Candy House de Jennifer Egan.

En el segundo, Barack Obama ha compartido una lista de sus 44 canciones favoritas de este año. ¿Y cuál no ha faltado? Nada más y nada menos que Saoko de Rosalía. El estadounidense ha añadido la canción de Motomami en la lista.

Cabe recordar que no es la primera vez que el ex presidente de Estados Unidos comparte su pasión por Rosalía con sus seguidores y seguidoras. En 2019, Obama añadió el tema Con Altura en su lista de canciones del verano. Vamos, que Barack es un auténtico motopapi. ¡Y no nos extraña! Tiene buen gusto para la música y Rosalía es una de las artistas más talentosas de la actualidad. ¿Le invitará la española a alguno de sus conciertos por Estados Unidos?

Pero Rosalía no es la única artista que canta en castellano que aparece en su playlist. Bad Bunny y Bomba Estéreo también se cuelan en la lista. Lo hacen con su colaboración de Un Verano Sin Ti: Ojitos Lindos.

Además, Barack también añade un tema de Omar Apollo: Tamagotchi. Se trata de una canción spanglish que demuestra todas las influencias latinas que ahora mismo predominan en la música estadounidense.

Beyoncé, Harry Styles, Aretha Franklin o Bruce Springsteen: otros imprescindibles.

Otros temazos que ha añadido Barack en su playlist ha sido Break My Soul de Beyoncé o Music For Sushi Restaurant de Harry Styles. Pero también clasicazos como Save Me de Aretha Franklin o Dancing In The Dark de Bruce Springsteen.

Sin duda, Barack Obama tiene un gusto musical impecable y de lo más variado.