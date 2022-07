Camila Cabello y Stromae nos adentran en la isla del amor con “Mon Amour Remix”

Camila Cabello se une a Stromae para crear el remix de Mon Amour, una canción que publicó hace unos meses el artista belga. El tema está lleno de buen rollo y ritmos que nos gustaría bailar en la arena de la playa, como mostraron en la portada del single.

El cantante ya defendió que se toma esta canción “como una broma”, ya que para él es una parodia, como muestra en el videoclip. “La canción se basa en el sample de una melodía de joropo, un instrumento de cuerda típico del país venezolano y la base rítmica asemeja la del funk carioca (brasileño)”, así explicó cómo eran los sonidos del tema que ya ha conseguido más de dos millones de reproducciones en YouTube.

Ya conocimos un adelanto en el TikTok de la cubana, donde nos dejó con muchas ganas de disfrutar del tema al completo. Además, muchos usuarios comentaron las frases donde se sentían identificados en ese pedazo que nos había regalado.

“I know Bad Bunny made a bad girl” (“yo sé que Bad Bunny me hizo una chica mala) o ““i like him but i also like his friends” (“a mí me gusta él, pero también me gusta sus amigos”), son las dos expresiones más comentadas en el vídeo.

La canción comienza con sonidos tropicales que nos transmiten buen rollo para bailarla junto a esa persona especial. Pero todo cambia cuando aparece la parte de Camila Cabello con unos ritmos más rápidos junto a una letra pegadiza diferente al resto del tema.

Un videoclip en la Isla de las Tentaciones

La portada ya dejó las expectativas altas y el videoclip las ha cumplido. En la carátula podíamos ver a los dos artistas en una playa que parecía La Isla de las Tentaciones, una clara referencia al título y a la letra de la canción.

Lo que no nos imaginábamos es que este vídeo iba a ser una recopilación de algunas escenas de este reality show creado en honor a la canción. “La villa mon amour”, es el título de este nuevo programa y que lo relaciona con todas las ediciones que hay a lo largo del mundo.

La canción está dedicada a ese amor al que nunca cambiariamos por nadie, incluso estando en la isla rodeados de más chicas. “Tú sabes que eres la única y que te amaré por siempre”, canta Stromae en el estribillo.

A lo largo del vídeo vemos lo que pasa en todos estos programas. Comienza siendo bonito y divertido, mientras prometes amor eterno a esa persona. Pero todo cambia cuando, en este caso Camila, le explica que ella también se va a divertir como lo ha hecho él, a la vez que se reproducen las imágenes de peleas en la casa.

Un videoclip muy diferente y divertido que muestra la realidad de las parejas cuando entran en este tipo de concursos. Si mezclamos este clip, que nadie se esperaba, a unos ritmos con tan buen rollo nos da un hit como este. Estamos seguros que lo escucharemos más de una vez este verano.