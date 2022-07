Michael Jackson, Celtas Cortos, David Civera, Charlie Puth… Sus Nº1 en la lista aliviaron los calores de julio

Esta semana La Máquina del Tiempo viene muy equilibrada en cuanto a éxitos nacionales e internacionales. El número uno de la lista por estas fechas el año pasado seguía siendo para Todo de ti, de Rauw Alejandro. Era su segunda semana consecutiva en lo alto, y lograría una más en agosto y otra en septiembre, lo que la convertiría en la canción con más estancias (cuatro) en la primera posición en 2021. Con el boricua comenzamos, pues, el repaso a temas que lideraron la clasificación de LOS40 una semana como la actual en años anteriores.

En 2017 llegó al número uno Charlie Puth con Attention. Con su toque soul y funk, y su inconfundible piano, estaba incluida en Voicenotes y (atención: spoiler) la semana siguiente repetiría en el puesto de honor. Y hace diez años, la sueca eurovisiva Loreen recuperó el número uno con Euphoria, que ya había atesorado a finales de junio. Uno de esos casos de éxito de Eurovisión que posteriormente arrasa en las listas: en las de su país estuvo seis semanas en primera posición, algo que hasta entonces nadie había logrado este siglo.

El 21 de julio de 2007 repetía en lo alto Nelly Furtado con All good things (come to an end). Sería, por tanto, su segunda semana de liderato, y no la última, pues a lo largo de ese año sumaría un total de cuatro. No sería, sin embargo, la canción que más semanas estuvo en el número uno en 2007, pues hay que recordar que esa fue la gran temporada de Shakira y Las de la intuición, que encabezaría la lista ocho semanas. Y hace veinte años, en el número uno estaba una de las canciones del verano más divertidas que se recuerdan: Que la detengan, de David Civera.

Una semana como esta, pero de 1997, el trono de la lista estaba ocupado por un auténtico rey, el Rey del Pop: Michael Jackson. Blood in the dancefloor fue el tema que en esa ocasión le brindó el reinado en LOS40 (Michael tuvo un total de 14 números uno en nuestro chart). Y nos despedimos en 1992: hace justo treinta años, la primera plaza fue para Celtas Cortos con Cuéntame un cuento. Su música, mezcla de folk y rock, ha servido históricamente para animar las fiestas de verano en pequeñas y grandes poblaciones del país, así que resulta de lo más apropiada para cerrar por esta semana la sección de la nostalgia.