Los protagonistas de ‘Un novio para mi mujer’ nos hablan del horóscopo: ¿Con qué persona histórica coinciden?

Un novio para mi mujer ya está en cines, y continúa su carrera por convertirse en una de las comedias del verano. El trío de Hugo Silva, Belén Cuesta y Diego Martín se ha convertido en un conjunto realmente cómico, y la situación que viven en la película sabe distanciarse de cualquier cliché del cine romántico.

Y es que el personaje de Martín no aguanta más su matrimonio, por lo que decide poner punto y final. Eso sí, su cobardía no le permitirá hacerlo por el mismo, así que recurrirá a los servicios de un galán profesional para que conquiste a su mujer y así sea ella la que le abandone a él. Pero no le saldrá nada barato.

En LOS40 hemos hablado con los protagonistas para que nos cuenten todo sobre la película, incluidos sus personajes. Desde qué les parece la visión vital de estas tres personas a todos los temas que se tratan a través del metraje, en muchas ocasiones más serios de lo que a priori parece.

Aunque algo que era inevitable era preguntarles por el horóscopo. Lucía Sierra, a quien interpreta Cuesta, es toda una hater declarada de todo el fenómeno de la astrología, por lo que no nos hemos podido resistir a saber si ellos coinciden con ello y con sus propios horóscopos.

Además, les planteamos un juego de lo más perturbador: los tres coinciden en signo del zodiaco con Adolf Hitler, Lola Flores y la Madre Teresa de Calcuta, pero, ¿a quién le corresponde cada nombre? Si no te quieres perder todo lo que nos han contado -y las risas que se les han escapado- no te pierdas la entrevista completa sobre estas líneas. Dale al play y descubre todo sobre su nueva película.

