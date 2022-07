Hoy es un día triste para los fans de la ciencia ficción. El actor Bernard Cribbins, que encarnaba al personaje de Wilfred Mott en la longeva serie británica Doctor Who, ha fallecido a los 93 años.

Ante la noticia, los innumerables mensajes de cariño y homenajes recordando la gran labor que hizo en el mundo de la interpretación no han cesado de aparecer. Uno de lo más emotivos ha sido el publicado por Russel T Davies, guionista y productor de la serie, responsable además de la creación de su personaje.

"Bernard Cribbins (1928-2022). Adoro a este hombre. Lo adoro. Este es él como Snout en Sueño de una noche de verano. ¿Te apetece hacer algo de Shakespeare, Bernard? 'Déjame ver el guión'. ¡Conocía a todo el mundo! Hablaba de los Beatles y de David Niven, y de cómo una vez se sentó en las escaleras durante una fiesta imitando el sonido de los pájaros con T H White. Luego añadiría 'Le dije a Ashley Banjo la semana pasada...'. Amaba estar en Doctor Who. Decía: '¡Los niños me llaman abuelo por la calle!' Su primer día fue en una localización con Kylie Minogue, pero todas las miradas, incluso la de Kylie, estaban puestas en Bernard. Aparecía con un maletín lleno de elementos de atrezzo, por si acaso, incluído un pollo de goma. Y menudo actor. No, en serio, qué maravilloso actor. Una vez le llevamos a los TV Choice Awards y le mandamos solo a recoger el premio, y toda la sala se levantó y le ovacionó. Es un bonito recuerdo. Llamaba y decía: '¡Tengo una idea! ¿¡Qué tal si ataco a Dalek con un arma de paintball!? Vale, Bernard, y así fue. Amaba a Gill con todo su corazón; la mencionaba en cada conversación que teníamos. Una historia de amor para la eternidad. Me siento muy afortunado de haberle conocido. Gracias por todo, mi viejo soldado. Se ha ido una leyenda", reza su reciente post en Instagram.

Una larga trayectoria

Cribbins pronto se ganó el cariño del público tanto dentro como fuera de Reino Unido. Actor de teatro, cine y televisión, así como de doblaje, su figura se ha metido en la piel de un sin fin de personajes. Aunque fue considerado para interpretar al cuarto Doctor, su papel como el abuelo de Donna Noble y leal compañero del décimo Doctor Who ha sido uno de los personajes que le ha convertido en leyenda y en uno de los actores más queridos de la pequeña pantalla.

Asimismo, también participó en la popula película Los chicos del tren (1970), en la que da vida a al personaje Albert Perks en este clásico melodrama de época. Además, llegó a trabajar con Alfred Hitchcock en Frenesí (1972) e incluso con el cómico de los Monty Python John Cleese en la sitcom Fawlty Towers.

"La contribución de Bernard a la industria del entretenimiento británica es indudable. Era único y concentraba lo mejor de su generación, todo el que tuvo el placer de conocerlo y trabajar con él le echará mucho de menos", ha declarado su agente Gavin Barker.

Y para los más despitados, Bernard Cribbins es, además, el protagonista de uno de los gifs más populares de las redes sociales. Seguro que lo has visto o utilizado en más de una ocasión.

En 2011, la Orden del Imperio Británico (OBE) en un acto celebrado en el Palacio de Buckingham en Londres, en reconocimiento por su larga carrera profesional. Descanse en paz.